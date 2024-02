Pokud si chcete přečíst krátké rozhovory s předsedy vedoucích týmů či co říká k jarním bojům předseda OFS Chrudim Aleš Meloun, tak pokračujte do placené části Deníku.

Předseda Miřetic, Jan Vágner: Jak hodnotíte podzimní část?

Panuje spokojenost. Všechno si krásně sedlo. Sešel se nám neuvěřitelně silný ročník a k tomu nás posílil ještě ligový Petr Drahoš. Panuje tedy jen a jen spokojenost. Co čekáte od jara?

Rozhodně chceme postoupit. Kluci by si to za odvedenou práci při tréninku i zápasech zasloužili. Kádr ale posilovat nebudeme. Můžeme se pochlubit tím, že máme A i B tým a hlavně jsou to všechno kluci z Miřetic. To nás těší a doufám, že s tím kádrem postoupíme. Jak zatím probíhá zimní příprava?

Kluci jsou už nějakou dobu v přípravě a teď nabírají hrubou fyzičku. Mají dvakrát týdně trénink a v průměru se schází zhruba v osmnácti lidech. A tým už má nějaké domluvené přátelské zápasy a příprava bude vrcholit před začátkem jara.

Již zmíněná III. třída si zaslouží také veliký zájem. Ve skupině A spolu drží první místo Trhová Kamenice s Pracovicemi. Oba týmy mají 24 bodů a za sebou drží Orel se ziskem dvaadvaceti bodů. Na konci tabulky je souboj taktéž zajímavý. Poslední místo zatím obsazují Bořice se ztrátou tří bodů na rezervu Stolan a šesti bodů na rezervu Dřenic. Start této soutěže je naplánovaný na víkend od 30. března.

Předseda Trhové Kamenice, Jaroslav Zdražil: Jak hodnotíte podzimná část?

Hodnotím to samozřejmě kladně. Máme mladý tým, který je tvořený z dorostenců, kteří přišli před touto sezonou. Kluci mají skvělou partu a pravidelně chodí na tréninky i zápasy. O postupu ještě nemá cenu přemýšlet ale. To, že jsme první, je sice hezké, ale máme za sebou jen půlku soutěže. Uvidíme, jak to bude na jaře… Co čekáte od jara?

Očekávání asi žádná nemáme. Přeji si, abychom se nadále scházeli v hojném počtu na zápasy, a aby to kluky bavilo. Do jara jdeme ve stejném složení a uvidíme, zda se nám bude dařit tak, jako na podzim. Jak probíhá zimní příprava? Už jsme začali trénovat a připravujeme se převážně na UMK u nás v Trhové Kamenici. Kluci dost běhají, ale to k zimní přípravě patří. Máme také naplánovaná i dvě přátelská utkání.

Skupina B slibuje taktéž velmi napínavý boj. Titul podzimního krále získali v Rosicích. O bod skončili druzí fotbalisté z Krouné a na třetím místě přezimovali hráči Svratky. Konec tabulky zatím patří se čtyřmi body Jenišovicím, které ale na Svratku ztrácí pouhý bod. Začátek soutěže je taktéž jako ve skupině A naplánovaný na víkend od 30. března.

Předseda Rosic, Ondřej Steklý: Jak hodnotíte podzimná část?

Samozřejmě dobře, jelikož jsme skončili na prvním místě tabulky. Je to práce trenérů Jakuba Sádeckého a Filipa Marela, který je hrajícím trenérem. Pro jaro se bude ještě doplňovat kádr, protože máme nějaké marody. Upřímně po úspěšném podzimu řešíme i postup a rádi bychom šli do vyšší soutěže. My i kluci děláme maximum, aby se to podařilo. Co čekáte od jara?

Předpokládáme, že dojdeme ke zdárnému cíli a postoupíme o soutěž výš.



Jak probíhá zimní příprava?

Kluci už druhý nebo třetí týden makají. Trénujeme převážně u nás v Rosicích, jelikož stejně zimní příprava je spíše o fyzičce. Máme ale naplánované i některé přátelské zápasy.

Problém s rozhodčími

Očekávání od jarní soutěže podobně jako představitelé vedoucích celků představil i šéf OFS Chrudim Aleš Meloun.

"Věříme, že soutěže se rozeběhnou v pořádku v naplánovaných termínech a počasí nám bude přát. Přáli bychom si vidět množství pěkných a napínavých zápasů ve slušné atmosféře, a aby si samozřejmě co nejvíc hráčů a diváků našlo cestu na naše stadiony," říká.

Závěr podzimu na okrese: Miřetice nadělovaly, Nasavrky utekly z nejhoršího

V Deníku jsme se i ptali, na jaká utkání se fanoušci okresního fotbalu mohou těšit…

"Asi všechny zápasy, ve kterých půjde o postup a sestup či tradiční derby. Všechny tři naše soutěže mužů jsou vyrovnané, tak se určitě máme v jarních odvetách na co těšit," odpovídá diplomaticky Aleš Meloun.

Byť se vše zdá zdánlivě zalité sluncem, tak na okresních fotbalových trávnících ale jeden problém existuje. Tím je nedostatek rozhodčích, což rozvádí i předseda OFS Chrudim a přidává apel na všechny fanoušky nejpopulárnějšího sportu na světě:

"Co se týče rozhodčích, tak jsme na tom početně špatně a neustále klesající zájem o tuto funkci se snažíme všemi silami zvrátit. Dovoluji si využít i tohoto prostoru a požádat všechny muže a ženy, kteří by potencionálně o dráze rozhodčího uvažovali. Na stránkách OFS Chrudim jsou kontaktní osoby pro nábor rozhodčích. Budeme rádi, když se nám kdykoli ozvete. Jinak se totiž již výrazně přiblížila doba, kdy nebudeme moci některé mistrovské zápasy mládeže a mužů rozhodčím obsadit."