Rváčov je po podzimní části Okresního přeboru na vedoucí pozici bez jediné porážky. Dá se hovořit o ideálním podzimu?

Podzimní část soutěže se nám opravdu povedla. Po kvalitní letní přípravě, konsolidaci a posílení týmu se nám podařilo dát dohromady mužstvo, které dobře pracovalo na trénincích i zápasech. V rámci podmínek této soutěže se dala dohromady parta hráčů, kteří o fotbal mají zájem a umějí ho hrát…

Čekal jste, že bude mužstvo až takto suverénní?

Upřímně jsem čekal, že budeme hrát ve špici tabulky. Nikdo samozřejmě nemůže v srpnu vědět, jak se družstvu bude dařit. Šlo spíše o předtuchu, že pokud se nám budou vyhýbat ve větším počtu zranění a nedojde k nějakým nečekaným okolnostem, mělo by to být dobré.Bude tedy jarním cílem postup o soutěž výše? Ano, pokud se nám hráčský kádr povede udržet, rádi bychom se o postup pokusili.

Klíčovým zápasem bylo vítězství na hřišti v Hrochově Týnci? Jak zápas vypadal?

V tomto důležitém utkání jsme podali zodpovědný a bojovný výkon. Domácí hráli také dobře, takže utkání na nelehkém terénu svou úrovní potvrdilo příslušnost obou mužstev k samé špičce okresního přeboru. Myslím, že naše výhra byla zasloužená a dala nám malý náskok do jarní části soutěžního ročníku.

Cítíte, že kvalitní a útulný areál by si minimálně nejnižší krajskou soutěž zasloužil?

Co se týká zázemí našeho klubu, tak tady jsme na případnou krajskou soutěž připraveni. Do hřiště a okolí investujeme nemalé finanční prostředky a myslím, že výsledek za to stojí. Zde bych chtěl za pomoc velmi poděkovat Pardubickému kraji a obci Vysočina.

Plánujete přes zimu posílení týmu?

Zatím nemáme nic potvrzeného. Pokud bychom měli příležitost kvalitního a charakterního hráče získat, rádi ji využijeme, ale při úrovni našeho kádru je naší prioritou spíše jeho udržení.

Vy, jakožto předseda okresního fotbalového svazu, jak vnímáte vývoj kvality našich okresních soutěží?

Tím, že již několik let, pokud nepočítám administrativní sestupy, do okresního přeboru z 1. B třídy nikdo sportovní cestou nesestoupil a naopak již několikrát postoupil nejen vítěz soutěže, ale i celek z druhého místa se soutěž asi nezkvalitňuje. Na jednu stranu mě samozřejmě těší úspěchy našich mužstev ve vyšších soutěžích, na stranu druhou potom jsou v okresním přeboru i 3. třídě někdy dost „divoké“ výsledky. Pro mě je však naprosto stěžejní, že se fotbal v našich vesnicích a městečkách, i když někdy „zuby nehty“, drží a hraje. Já bych na toto téma mohl ještě dlouho mluvit a psát… Spíše mám, při katastrofálně nízkém počtu dorosteneckých mužstev nejen v našem okrese, o fotbal v blízké budoucnosti velké obavy. Blíží se ale vánoční svátky a já nechci být pesimistický.

A co vaše přání do nového roku?

Určitě pro všechny své blízké, přátele, spolupracovníky, příznivce fotbalu pevné zdraví, v období vánoc odpočinek a nabrání sil ke splnění všech životních cílů. V rámci fotbalového hnutí bych všechny požádal o vzájemný respekt, toleranci a výdrž při jakékoli činnosti spojené s naším sportem.