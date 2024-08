Fotbalisté z Trhové Kamenice mají za sebou coby nováček těžký a výsledkově nezdařený start do okresního přeboru.

/OKRESNÍ FOTBAL/ Úvodní kolo má za sebou okresní fotbalový přebor Chrudimska, který přinesl řadu zajímavých soubojů. Úspěšný vstup do nového ročníku zaznamenaly například Chroustovice, které přivezly cennou výhru z horké půdy Chrasti, naopak Dřenice neuspěly v Ronově.

Hodnocení zahajovacího kola odstartujeme v Ronově, kde se událo největší překvapení kola. Nováček, jenž do okresního přeboru postoupil až z baráže, zažil perfektní nástup do soutěže, po dvou rychlých gólech z páté a čtrnácté minuty si před skvělou návštěvou vypracoval náskok, který uhájil až do samotného konce. Oslabené Dřenice navíc dohrály zápas po vyloučení Suchého v deseti.

Další z nováčků takové štěstí neměli. Trhová Kamenice si přivezla čtyřbrankový příděl z Křižanovic, ještě po hodině hry ale zásluhou Remeše vedla! Hodně podobně dopadl Holetín, který inkasoval v Kočí dokonce šest branek, hattrick zaznamenal zkušený Jaroslav Kroutil.

Ze souboje rezervy Heřmanova Městce a Kameníček spíše než vysokou výhru domácích vypíchneme momenty z šedesáté minuty. Lukáš Vodička přišel do hry v poločase, aby po čtvrthodině na place dostal v rozmezí dvou minut dvě žluté karty a následně i červenou. V tu dobu však domácí Jiskra vedla o čtyři góly, tudíž byl zápas dávno rozhodnut.

Oproti loňské sezoně do nového ročníku vstoupily mnohem lépe Nasavrky, které na domácí půdě doslova zničily Tuněchody výsledkem 5:1. Největší obrat prvního kola se zrodil v Chrasti. Domácí se zde po gólech ve 3. a 36. minutě dostali do očekávaného vedení, dvě rychlé trefy Chroustovic ještě do půli znamenaly vyrovnání, obrat na 3:2 dokonal dvacet minut před koncem Josef Dvořák.

O příštím víkendu čeká fanoušky souboj nováčků v Trhové Kamenici, Dřenice vyzvou Chrast, parádní by mohl být souboj Heřmanova Městce B s Nasavrky.