OP: Famózní obrat Kočí, béčko Slatiňan v deseti Chrasti neodolalo

Další víkendové kolo okresního přeboru potěšilo především fanoušky Kočí, ti však museli na příděl šesti branek počkat až do druhého poločasu, jejich střeleckou potenci ve šlágru kola odnesly Dřenice. Naopak béčko Slatiňan se i v deseti dokázalo dostat v Chrasti do vedení, to ale neudrželo a prohrálo 1:3.

ilustrační foto | Foto: Ilustrační foto, Deník