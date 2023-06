V 1.B třídě mohlo být o víkendu jasno o postupujícím, souboj o první místo však skončil remízou. Naopak ve stejné situaci doma uspěla Proseč, která otočila duel s Prosetínem a má nakročeno k návratu do krajského přeboru.

Slatiňan (zatím) postup oslavit nemohly. | Foto: Facebook TJ Spartak Slatiňany

Divize C

Čáslav - Hlinsko 2:1

Martin Slavík (trenér Hlinska): „Měli jsme velmi dobrý vstup do utkání, vytvářeli jsme si šance a jednu z nich proměnili po úniku Křižáka po levé straně. Poté přišla penalta proti nám, dále jsme udělali dvojnásobnou chybu a soupeř dal gól do prázdné brány. I přes velké množství šancí jsme s výsledkem nic udělat nedokázali. Po takovém výkonu, který jsme předvedli, by se prohrávat nemělo, ale hraje se to na góly a ne na herní převahu.”

Chrudim B - Velké Hamry 2:0

Miroslav Teplý (trenér MFK Chrudim B): „Byl to další velmi těžký soupeř, který nás v posledních kolech čekal a my jsme šli znovu do utkání s tím, že chceme tyto týmy ze špičky tabulky co nejvíce potrápit a získat body. Musím říci, že se nám to povedlo na jedničku s hvězdičkou a klukům chci moc poděkovat, protože to bylo hodně těžké. V první půli jsme šli do vedení Michalem Zvolánkem po precizní přihrávce Davida Váchy a jednobrankový náskok udrželi až do poločasové přestávky. Ve druhém dějství jsme měli i potřebné štěstí při šancích soupeře, ale také kvalitu v defenzívě v čele s Jakubem Tlustým, který dokonce s bravurou zneškodnil pokutový kop. Šance jsme měli i my a ne malé. Celkově se dá říci, že jsme v závěru aktivní hrou Hamry převyšovali hlavně po fyzické stránce a odměnou byla druhá branka Šimona Sedláka z penaltového "puntíku", když byl nejprve sražen v pokutovém území Dan Novák a ihned po něm i David Zrůst. Taková výhra moc chutná, zvláště když si spočítáme náš věkový průměr, protože v závěru soutěže jsme stále mladší a zapojují se díky skvělé spolupráci s U19 končící dorostenci. V posledním kole zajíždíme v sobotu do Náchoda a chceme se s tímto premiérovým, ale velmi úspěšným divizním ročníkem rozloučit vítězně.”

Krajský přebor

Holice - Třemošnice 0:1

Miroslav Šindelář (asistent trenéra Třemošnice): „Domácí si v úvodu vytvořili šanci, kterou neproměnili a postupem času jsme převzali iniciativu a zaslouženě se dostali do vedení. Po pauze jsme sice hluchou desetiminutovku, ale na počet šancí jsme na tom byli lépe. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, chválím dobrý herní projev mužstva.”

1.B třída - skupina A

Slatiňany - Stolany 1:1

Jaromír Hanuš (sekretář Slatiňan): „Naši hráči vstoupili do derby výtečně, když už ve 3.minutě jsme šli po nádherné kombinaci do vedení. Jenže pak do poločasu z naší převahy neproměnil 3 vyložené šance J.Slavík. Ten šel vždy sám na brankáře, jenže ve dvou případech na něm ztroskotal a potřetí vykopl míč z brankové čáry prázdné brány bek Stolan. Po pauze jsme ještě nevyužili jednu loženku a soupeř nás pak potrestal vyrovnávacím gólem. Slušně hrané derby tak skončilo remízou a nám k definitivní jistotě postupu chybí ve zbývajících dvou zápasech získat ještě tři body. Věřím, že se to podaří.”

Rváčov - Chvojenec 6:2

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Do utkání jsme dobře vstoupili a když se nám podařilo přečkat obrovskou šanci soupeře, sami jsme o osudu zápasu do poločasu rozhodli. Po změně stran se již utkání pouze dohrávalo a my si připsali další tři body.”