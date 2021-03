Sympaticky hrající Atalanta Bergamo vypadla v osmifinále fotbalové Ligy mistrů se slavným Realem Madrid po prohrách 0:1 a 1:3.

Real Madrid - Atalanta Bergamo. | Foto: Archiv

Přitom v obou zápasech měla pořádný pech. Nejenže byla favoritovi minimálně vyrovnaným soupeřem a neproměnila kupu šancí, ale v doplatila i na necitlivé verdikty rozhodčích. Na italské půdě to bylo především velmi přísné vyloučení Freulera už v 17. minutě. V odvetě se jednalo o moment, kdy v čase 44:59 přebíral útočník Muriel míč a pádil by už sám na branku, jenže hlavní arbitr foukl do píšťalky a ukončil poločas.