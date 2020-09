Čtyři branky v posledním zápase je slušný počin. Povedlo se vám už něco podobného nebo dokonce lepšího?

Povedlo, čtyři góly jsem vstřelil ve Skutči, kde jsme shodou okolností také dokázali zvítězit 4:2. Tenkrát to byl ale úplně jiný zápas než teď v Chrasti.

Bude to do kasy za nějaké výraznější zápisné?

Tak prvně, něco už proběhlo v sobotu po fotbale v hospodě s fanoušky. Co se týče kabiny, máme vypsané nějaké „pokuty“, takže i do kasy nějakou částkou přispěji. Navíc, po druhém kole jsem chtěl spoluhráče nějak motivovat a slíbil jsem jim, že pokud dosáhnu nějaké mety, čeká je při rozlučce překvapení. To si ale nechám pro sebe a zůstane to v kabině.

Jaký zápas s Chrastí vlastně byl? Brali jste tři body jako povinnost?

Já osobně takové zápasy nesnáším. Očekává se od nás jasné vítězství a ten „tlak“ během týdne dopadá na hráče, takže se do hlav dostává to, že se soupeř porazí sám, což může vést k podcenění soupeře. Navíc se nám v průběhu týdne kupily omluvenky a museli jsme tak vytáhnout tři hráče z fotbalového „důchodu“, aby nám přišli vypomoci. Upřímně musím říct, že Chrast byla více než vyrovnaným soupeřem. Důležité tři body.

S jedenácti góly jste střeleckým lídrem letošního ročníku. Cítíte, že na vás po gólové stránce hodně spoléhají?

Samozřejmě jsem rád, že mi to tam teď padá. Každý hráč je rád, když dá gól, to mi nikdo nevymluví. Na druhou stranu, fotbal je kolektivní hra a pokud přestanu dávat góly, ale budeme sbírat body a budeme hrát tam, kde chceme, vůbec se zlobit nebudu.

Byl jste odmala hráč do koncovky? Dával jste spoustu gólů nebo to přichází až „s věkem“?

Odmala. K bránění, nebo dokonce chytání, mě to nikdy netáhlo. Moje obranná fáze není na dobré úrovni, proto to musím týmu kompenzovat směrem dopředu.

Jaký je vlastně cíl Křižanovic, jakožto tradičního účastníka soutěže, v letošním ročníku Okresního přeboru?

Jaké jsou cíle, to by byla otázka spíš na trenéry a vedení týmu, ale nikdo nechce hrát na dně tabulky. Já k smrti nesnáším porážky, takže chci každý zápas vyhrát a uvidíme, na co to bude na konci ročníku stačit. Pokud budeme v top pětce, budu spokojený.