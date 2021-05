Deník položil zástupcům všech klubů z chrudimského okresu od divize až po 1. B třídu otázky týkající se konce, všem respondentům děkujeme za odpovědi.

Jak se stavíte k předčasnému ukončení sezony? Bylo to nevyhnutelné? Navrhoval byste jiné řešení?

FC HLINSKO

Daniel Sigan, trenér A-týmu: „Přál jsem si, aby se dohrálo minimálně sedm utkání, ale když jsem sledoval, co se děje kolem, a jak se pomalu rozvolňovalo, tak už jsem přestával věřit, že by se to stihlo. Navíc nebylo jasné, jak by to bylo s testováním .Samozřejmě kluby, které byly na konci tabulky, to přivítaly a ty co hrály o postup musí být druhým rokem opět zklamané.“

SPARTAK SLATIŇANY

Jaromír Hanuš, sekretář klubu: „Doufali jsme, že třeba od začátku června se soutěže (aspoň za podzim) dohrají – v květnu tréninky a v červnu zápasy. To by se stihlo. Ale nedá se nic dělat, druhý rok po sobě se nebude postupovat ani sestupovat. Takže nejspíš se z výroku VV FAČR budou radovat celky, které by měly sestupovat a naopak zlobit oddíly, které by bývaly mohly postoupit. Spartaku Slatiňany se to v žádné kategorii a úrovni soutěže netýkalo. Takže my se s tímto faktem jen smíříme a odehrajeme, pokud to aspoň trochu půjde, v červnu ve všech kategoriích nějak přátelské zápasy. Věříme, že příští mistrovská sezóna snad už bude odehrána bezproblémově.“

SOKOL SVRATOUCH

Martin Pavlík, předseda klubu: „Ukončení bylo nevyhnutelné. Dokud o nás budou rozhodovat lidé žijící mimo realitu, kteří vůbec nevědí, jak to funguje v běžném okolí, tak se nikam s fotbalem ani jinými sporty nedostaneme. Já nerozumím tomu, proč mohou být v nákupních centrech stovky lidí, může se s negativním testem do práce, ale na fotbal se nemůže. Bohužel, sport pro naše zákonodárce je nic neříkající pojem. Když vidím na stezkách nebo na hřišti každý den stovky lidí hlavu na hlavě a pak člověk slyší jak někdo povoluje trénování ve dvou a nebo nějaké zkrácení rozestupu z deseti na šest metrů, tak se musím jen smát. Řešení bylo dle mě jednoduché, s negativním testem můžeš hrát, jako můžeš do práce. Nevidím v tom rozdíl. Navíc fotbal je na čerstvém vzduchu.“

FC NASAVRKY

Tomáš Michek, předseda klubu: „Ukončení soutěží nás mrzí, ale rozhodnutí považujeme za logické, když stanoveno, že soutěže musí být dohrány do konce června. V 1.B třídě sice stačilo odehrát k „platnosti“ tabulek čtyři kola, takže by šlo ještě chvíli počkat a případně to dohrát v červnu. Ale v jiných soutěžích (např. ČFL, divize) chybělo některým týmům odehrát i devět zápasů a to již bylo nereálné dohrát. Pokud by se některé soutěže dohrály a jiné nikoliv, stejně by bylo nemožné nějak řešit postupy a sestupy.“

FK JUNIOR SKUTEČ

Martin Horáček, trenér A-týmu: „K předčasnému ukončení sezony se stavím negativně. Bohužel mně a věřím, že ne jen mně připadalo, že se hledají důvody proč to nejde, než aby se hledaly způsoby, jak sezonu dohrát. Do konce měsíce června zbývá sedm víkendů. Myslím, že soutěže by se daly dohrát napříč republikou a jsem přesvědčen, že kluby v celostátních soutěžích by byly schopní a ochotní sehrát nějaké utkání i v týdnu. Je veliká škoda, že většina soutěží zažívá již druhým rokem neprostupnost a fotbal tak ztrácí kouzlo postupů či sestupů. K mládeži se vyjadřovat snad ani nechci, protože děti měly hrát a sportovat už minimálně od začátku dubna.“

SK ROZHOVICE

Radek Valenta, sekretář klubu: „Za této situace, kdy by se začalo hrát nejdříve koncem května je ukončení sezóny nejlepším řešením. Myslím si, že by FAČR měl připravit několik turnajů na měsíc červen pro mužstva, která třeba hrají odlišné soutěže, ale chtějí si ještě zahrát a připravit se na sezónu novou.“

SK RVÁČOV

Aleš Meloun, předseda klubu: „Rozhodnutí FAČR o ukončení sezony jsme předpokládali. V současné době asi nebylo možné očekávat regulérní dohrání soutěží. Pro nás to znamená záchranu v I. B třídě. Nyní již za dodržení veškerých hygienických podmínek trénujeme a plánujeme v měsíci červnu sehrání několika přátelských zápasů.“