Vítanov je zatím ve své skupině suverénní, jak si pochvalujete vstup do soutěže? Myslím, že vstup do soutěže se nám povedl parádně, jen je škoda že jsme ve druhým kole ztratily dva body, ale tak to se nedá nic dělat, zatím jsme první a doufáme, že se nám bude dařit stejně dobře jako doteď a mohli postoupit do okresu.

Neláká vás si třeba s mužstvem Vítanova zkusit okresní přebor?

Tak okresní přebor bychom určitě rádi zkusili, od nové sezony máme dva nové trenéry, takže tréninky jsou úplně na jiné úrovni, než dřív, trenéři přivedli i nějaký posily se zkušenostmi, takže je to docela znát a myslím že si to už sedá a mohli bychom ten okres klidně mohli vykopat, protože do Vítanova patří.

Na jaké pozici hrajete a jak byste se jako fotbalista charakterizoval?

Jak kdy, většinou sem hrával v útoku, ale v týmu máme teď útočníků dost, takže hrávám většinou v záloze a točíme to. Jak bych se charakterizoval? Moje asi největší výhoda je to, že jsem dost rychlý.

Se čtyřmi góly jste se rovnou posunul do čela střelců soutěže, jak je na tom vaše střelecká potence? Jste rozený střelec? Pamatujete zápas, kdy jste dal čtyři góly?

Tak na to jsem po pravdě ani nekoukal, je pravda že mě tento zápas sednul a konečně jsem se dokázal taky prosadit. Dříve jsem góly dával dost, ale poslední dobou spíš nahrávám spoluhráčům, moc to neřeším, nejdůležitější jsou body do tabulky.

Jak se vyvíjela vaše fotbalová kariéra? Za jaké kluby jste nastupoval a jaká byla cesta až do Vítanova?

Odmala jsem hrál za FC Hlinsko, začínal jsem tam od přípravky až do konce dorostu, poté jsem šel do chlapů do Vítanova, a momentálně jsem zde přes tři roky a nemůžu si stěžovat. Máme tam super partu a to je důležité, jak ve výsledkách, tak v herním projevu.



Jste ještě velmi mladý, nepokukujete osobně po vyšších soutěžích?

Abych řekl pravdu, tak jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, a nejsem si zrovna jistý, jestli bych se dokázal dostat někam výš. Ale jak říkám, jsem spokojený tam, kde teď jsem.

Máte nějaký fotbalový vzor?

Vzor jako takový nemám, ale několik let sleduju Cristiana Ronalda, protože to, co předvádí a jakou ma fyzičku a kondici v jeho letech, je až neskutečné.