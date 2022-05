Jaroslav Kroutil je všem fanouškům okresního fotbalu na Chrudimsku znám jako útočník - zabiják. Tuhle roli plní na jedničku a je až zvláštní, že své kvality předvádí pouze na hřištích v III. třídě a nebrázdí trávníky někde ve vyšších soutěžích. "Nevím jestli na nejvyšší, ale na vyšší soutěž by to ještě mohlo být. Muselo by to však být podmíněno tréninkem a shozením nějakého toho kila navíc," říká pro Deník, Jaroslav Kroutil.

O víkendu jste si s zastříleli proti Bojanovu, kdy jste jim společně s Michalem Radoušem dali dvanáct branek. Jak se zápas vyvíjel a půjčili jste soupeři vůbec míč?

Do utkání jsme vstoupili celkem slušně a po dvou minutách jsme šli do vedení. To nám ale paradoxně na chvíli uškodilo. Prali jsme se s malým hřištěm a nepříliš kvalitním povrchem. V této pasáži jsme domácím dovolili dvě šance a vyústilo to vyrovnáním. To nás znovu nastartovalo a okamžitě jsme šli opět do vedení a rozjeli se. Poté už bylo utkání v naší režii. Výjimečně jsme hráli oba poločasy. Většinou máme problém druhý poločas udržet koncentraci a po velmi dobré první půli, je vždy druhá o něco slabší.

V aktuálně probíhající sezoně jste vstřelil už 31 branek, baví vás to stále takhle tyranizovat soupeře?

Střílení branek mě samozřejmě pořád baví a jako útočník to mám i v popisu práce, ale čím jsem starší, tím mám větší radost i z nějaké hezké finální nahrávky. Navíc branek mohlo a mělo být i více, co já toho spálil (smích).

Kanonýr víkendu Jiří Kopecký: Do Stolan jsem šel za skvělou partou

Horní Bradlo po vašem příchodu válcuje soupeře. Postup je asi jediná cesta, jak se dostat k vyrovnanějším zápasům, souhlasíte?

Je to tak. Postup byl cíl. Sloučení 3. a 4. třídy stále považuji za ne úplně šťastné řešení. Mezi týmy ze špičky bývalé třetí třídy a týmy, které hrály naopak spodek 4. třídy je docela citelný rozdíl. Bohužel počet přihlášených týmů byl nešťastný. Jestliže se postoupí, už to pro nás bude citelně složitější, okres už má vyšší úroveň, ale myslím, že bychom se mohli pohybovat někde uprostřed tabulky, ale to předbíhám.

Hrajete v jednom týmu se svým otcem. Byl to jeden z důvodů proč jste se přesunul právě na tuto adresu?

Ano máte pravdu. Taťka ještě občas na chvíli nastoupí, ale hlavní důvod návratu to nebyl.Zahrál jsem si s ním zhruba před 5 lety, kdy jsem si z časových důvodů do Bradla na půl roku odskočil. V Bradle jsem začínal a podle mě by se mělo tam kde člověk začne jednou skončit.

Jaroslav Kroutil v souboji s brankařem.Zdroj: Petr Mužíček

Na Slavii to byl kolotoč

Vaše kariéra je velmi silně spjata s Chrudimí, jak na tohle angažmá vzpomínáte?

Na Chrudim vzpomínám v dobrém, sice jsem tam přišel až ve 14 a byl to celkem skok. Z Horního Bradla do Chrudimi a pamatuji si, že první mistrovský zápas jsme hráli v tehdejší žákovské lize hned na Slavii Praha, to byl pro mě slušný kolotoč (smích). Nějaké góly mi tam během sezóny spadly a už jsem v Chrudimi zůstal s nějakými hostováními po divizních týmech asi 13 let. Našel jsem si tam spoustu kamarádů, s kterými si stále v létě jdeme zahrát nějakou tu "malou" kopanou. Takže na tohle angažmá vzpomínám určitě v dobrém. Jaroslav KroutilZdroj: Petr Mužíček

Nemyslíte si, že ve vašem věku a s vašimi kvalitami jste mohl ještě hrát nějakou vyšší soutěž než je III. Třída?

Nevím jestli nejvyšší, ale na vyšší soutěž by to asi mohlo být, ale muselo by to být podmíněno tréninkem a shozením nějakého kila navíc. Dalším důvodem proč už jsem nechtěl vyšší soutěž absolvovat je rodina. Máme dvě malé děti a k tomu mám práci, u které poměrně dost cestuji po republice, takže se mi o víkendu nechtělo ještě cestovat někde po kraji, takhle to máme všude kousek, takže je to i uspořený čas o víkendu a to mi vyhovuje.

Čím se tedy živíte v osobním životě? Napadlo vás někdy, že byste se živil fotbalem?

Pracuji jako programátor. Programuji jednoúčelové stroje a robotizované linky. O profesionálním fotbale jsem asi nikdy nepřemýšlel.

Fotbal jen jako koníček. Na ligu už fyzicky ani psychicky nemám, říká Tlapák

Jste znám jako král hattricků. Máte třeba spočítané kolik jste jich už za tu kariéru v dospělých dal?

Tak to opravdu nevím. Ani jsem nijak góly nepočítal , vždy jsem to bral, že jsem útočník a jsem na hřišti od toho, abych góly dával. Nikdy jsem nebyl typ hráče , který by obcházel 3 hráče a pak zakončil do šibenice. Moje síla byla většinou ve vápně a okolo něj, kde jsem zužitkoval práci celého týmu.

Máte například nějakého útočníka či hráče, kterým se ve fotbale inspirujete a jeho cestu pozorně sledujete či jste sledoval?

Vyloženě vzor jsem asi nikdy neměl. V mládí se mi líbil Thierry Henry a David Villa.

Nikdy jsem si cíle nedával

Jaký úspěch ve své kariéře stavíte na úplný top?

Co se týče osobního úspěchu tak během působení v Chrudimi jsem vyhrál krále hattricků v celé ČR a zároveň dvakrát 2. místo v soutěži střelců ČR, kde je zohledňován koeficient soutěže.V žácích se mi podařilo vyhrát nejlepšího střelce finálového turnaje halového mistrovství republiky, kde jsme obsadili 3.místo.

Komu přejete letos titul? Myslíte si, že Plzeň dojde do vítězného konce?

Nejsem úplně zarytý fanoušek žádného klubu. Ale od mala tak nějak přeju Spartě a ta už letos opět šanci na titul nemá. Tak třeba dopadne aspoň pohár. A pokud bych si měl vybrat z dvojce, která hraje o titul, tak bych ho viděl raději v rukách Slavie a to z jediného prostého důvodu. Nikdo neví co se bude v létě dít v Plzni co se týče hráčského kádru a Plzni v Evropě moc nevěřím. Slavie má dle mého názoru větší šanci, v případě slušného losu, postoupit i třeba do LM. Navíc "atraktivní" fotbal trenéra Bílka mě moc nebere.

Kolik byste rád vstřelil v letošní sezoně branek? Máte nějaký cíl?

Cíl žádný nemám. Nikdy jsem si žádný nedával. Ale tak řekněme že 50 by bylo hezké (úsměv).