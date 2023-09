Předpokládám, že pokladník v Kočí už si během zápasu mnul ruce.. Co si pro tebe připravil?

Nějaké narážky po zápase proběhli, ale zatím nic určitého nevím.

Nasavrky se do té doby výsledkově držely. Bylo to jen o tom dát první branku?

Nasavrky byly první 30 minut lepší na balónu než my. Pak jsme se postupně dostávali do zápasu a podařilo se nám vstřelit branku a další hned na začátku druhé půle a to nás v dalším průběhu uklidnilo.

Kočí zatím válí, tři zápasy a tři výhry. Jak vnímáš sílu vašeho týmu?

Síla našeho týmu by mohla být především v šířce kádru, kterým dokážeme disponovat. Na druhou stranu los byl pro nás na začátku příznivý.

Ty jsi do Kočí přešel z Horního Bradla před letošní sezonou. Můžeš poodhalit důvody tohoto přesunu?

Ano, v létě jsem se rozhodl změnit působiště a už nikam nedojíždět. V Kočí už několik let bydlím, tak to bylo logické vyústění situace.

Sleduješ výkony Bradla? Zatím to není žádná hitparáda..

Výsledkově je sleduji. Je pravda, že zatím jim to výsledkově nevychází, ale doufám, že se zvednou nebudou okupovat spodní patra tabulky.

Právě v Horním Bradle jsi byl hlavním strůjcem branek, vypadá to, že v Kočí se nic moc nezmění. Je to tvůj hlavní úkol v novém působišti?

Všichni na to samozřejmě spoléhají, ale není to jen on mě. Někdo mi taky do těch šancí musí nahrávat. Tak snad budu mít alespoň stejně dobrý servis jako v Horním Bradle.

Již o víkendu míříte do Miřetic. Bude to zápas, který ukáže, jak na tom doopravdy jste?

Ano, zatím jsme se v prvních kolech střetli s týmy z nižších pater loňské tabulky. Miřetice určitě patří k nejlepším v soutěži.