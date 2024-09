Třetí zářijový týden přinesl další radost v Rozhovicích, které zvládli povinné vítězství z půdy posledního týmu tabulky, slavilo se také ve Rváčově, jenž využil futsalových posil a v tabulce se posunul už na třetí místo tabulky!

4. ČFL - skupina C

Chrudim B - Kosmonosy 1:1

Jan Zvolánek (trenér Chrudimi B): „S Kosmonosy jsme první poločas byli opticky herně lepším týmem, ale bez jediné střely na branku. Hosté udeřili ve 20. minutě Pajerem a to nám ještě několikrát zle zavařili. Po změně stran se naše hra rapidně zlepšila, a místy jsme si vytvořili až drtivý tlak. Šest minut po přestávce jsme vstřelili vyrovnávací branku Matějem Hodačem a bylo dostatek času utkání zvrátit v náš prospěch, navíc když od 56. minuty hrály Kosmonosy o jednoho hráče méně. Bohužel jsme zahazovali šance, jak na běžícím pásem a z utkání tak bereme pouze bod, což je strašně málo.“

Okresní přebor:

SK Chrast - SK Křižaovice 4:1 (2:1)

Po týdenní přestávce způsobené nepřízní počasí se tým Křižanovic vydal do Chrasti, kde je čekalo náročné utkání. Domácí začali lépe, ale první gól padl z kopačky křižanovického Ondřeje Pilaře, který poslal hosty do vedení. Bohužel pro hosty, vlastní gól po chybě brankáře znamenal vyrovnání a domácí následně převzali kontrolu nad zápasem, když zvýšili na 2:1. Ve druhém poločase měli hosté několik šancí, ale domácí tým zvýšil na 3:1 a nakonec zvítězil 4:1. Výkon hostů byl podprůměrný a je jasné, že je potřeba zlepšení. Další zápas je čeká v sobotu 28.9. od 16:00 na domácím hřišti proti týmu z Kočí.

1.A třída

České Heřmanice - Rozhovice 1:4

Radek Valenta (sekretář Rozhovic): „Po vynucené dešťové pauze jsme zajížděli do Českých Heřmanic, kde nás čekalo hřiště specifický rozměrů a velmi bojovný soupeř. Od začátku jsme udávali tempo a po zásluze šli do vedení. I soupeř ale několikrát zahrozil po standardních situacích. V závěru poločasu jsme měli slabší pasáž, kterou domácí ve 40. minutě využili ke srovnání. V kabině jsme si řekli co zlepšit a jak vstoupit druhého dějství. Zvýšili jsme především aktivitu, se kterou přicházely šance. V 58. minutě se prosadil V. Holeček a tato branka utkání zlomila. Naše obrana pracovala bezchybně. Naše hra se navíc ještě zvedla s příchodem čerstvých hráčů. V závěru sme především diky domácímu gólmanovi neproměnili několik dobrých šancí. Velmi cenná výhra, která se nerodila hladce. Velké díky patří našim příznivcům, kteří nás dorazili podpořit.“

1.B třída - skupina A

Rváčov - Svratouch 2:0

Aleš Meloun (předseda Rváčova): „Ačkoliv jsme v posledních desítkách minut před zápasem řešili střevní virózu u třetiny kádru, nakonec se nám dvanáct jakž takž zdravých hráčů podařilo dát dohromady. Zápas jsme měli více méně pod kontrolou, ale hosté odvedli obětavý, disciplinovaný a v defenzivě téměř bezchybný výkon. Bodů si ceníme a věříme, že ačkoliv si ze zápasu odnášíme další šrámy, bude příští týden skládání kádru klidnější.“

Martin Pavlík (trenér Svratouchu): „Předvedli jsme vynikající bojovný výkon. Všichni si sáhli na dno svých sil. V prvním poločase jsme dostali smolnou první branku a druhou do šatny po naší chybě. Ve druhém poločase jsme zahodili tutovku Šebkem a další naše příležitosti nedotáhli. Proti soupeři, který proti nám použil tři profi futsalisty, se nemáme rozhodně za co stydět, a při troše většího umu a štěstí jsme si na bodík mohli sáhnout."