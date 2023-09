Fotbalisté Chrasti v letošní sezóně řádí. Mají nejlepší obranu, nebezpečný útok a nyní kotví na třetím místě tabulky. Poslední zápas v Horním Bradle rozhodl hattrickem Vilém Steklý, který už se se spoluhráči těší na víkendové derby proti Bítovanům!

Ilustrační foto | Foto: Deník

V posledním kole se Chrasti povedlo vyhrát v Horním Bradle, vy jste vše řídil hattrickem. Jak zápas hodnotíte z týmového i osobního pohledu?

V Horním Bradle se hraje vždycky špatně, to ví asi každý, kdo tam někdy hrál. I když výsledky vypadají momentálně jinak. Hattrick jsem sice dal, ale jenom díky týmu, v podstatě jsem slíznul smetánku. Kluci hrají výborně.

Jak častý jste střelec? Za hattrick zřejmě pořádně přispějete do kasy, že? Už víte, co to bude stát?

Střelec už tak častý nejsem, dříve to bývávalo lepší. Něco to asi stát bude, ale kolik, to ještě nevím.

Chrasti se v letošní sezoně daří - má nejlepší obranu, produktivní útok a je z toho průběžné třetí místo. Cítíte změnu oproti předchozím sezonam?

Ano, určitě jsme spokojeni, všichni makáme. Máme nyní mladší tým oproti předchozím sezónám, ale zkušenosti si předáváme mezi sebou.

Jaké jsou vlastně cíle týmu? Nepokukujete po krajských soutěžích?

Konkrétní cíle před sezonou si nedáváme, jdeme zápas od zápasu. Máme ale mladý tým a řadu mládežnických kategorií, takže jednou bychom rádi výš postoupili.

Co vy a vaše osobní cíle do budoucna? Zahrál byste si i vyšší soutěž nebo je fotbal koníčkem a tak by to také mělo zůstat?

Beru to už jenom jako vyplnění víkendů.

O víkendu vás čekají Bítovany. Je to další zápas, ve kterém očekáváte tři body?

Po pár letech nás čeká konečně nějaké místní derby. Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát!