V posledním zápase se ti povedl hattrick za 18 minut. Povedlo se ti to již někdy v kariéře? Ne ne, tohle je určitě premiéra, určitě si to pamatoval.

Takže nejlepší možný zápas za poslední dobu? Opravdu to sedlo? Jaký gól byl nejkrásnější?

Zápas se nám určitě povedl na sto procent. Výborně jsme zvládli první poločas, po pauze už jsme se zatáhli a spíše jen bránili. Nejkrásnější gól říct úplně nemůžu, ale o něco hezčí byl nejspíše poslední po individuální akci.

Vnímáte tuto výhru jako nesmírně důležitý krok k záchraně?

Určitě se nám tyto body budou hodit, protože ještě nemáme vyhráno. Čekají nás silní soupeři, které bude těžké obrat.

Dvanáct vstřelených branek je slušný počin, byl jste vždycky gólovým hráčem?

Spíše ne. Dříve jsem hrál spíše střed zálohy, odkud jsem se ke střele dostal málokdy. (směje se)

Jaká byla vaše předchozí kariéra? Kde jsme vás mohli vidět?

Od dětství jsem hrál v Chrudimi, kde jsem byl přibližně 12 let a potom už jsem se fotbal spíše bavil, protože jsem to nemohl zkombinovat s prací, teď je to jinak a já jsem rád, že mě kluci v Hrochově Týnci vzali mezi sebe.

Máte chuť se posunout ještě výše nebo je fotbal čistě koníčkem?

Určitě bych chtěl, něco v plánu určitě je, ale ještě se to vše musí pořádně domluvit.

Co těch dvanáct žlutých karet? Čím je to způsobeno? Jste emotivní na hřišti?

Myslím si, že jsem spíše přemotivovaný (směje se) Většinou jsou karty za řeči, ale občas i za nějaký ostřejší prohřešek.