V posledním zápase jste doma vysoko deklasovali Krounou, kterou jste poslali o soutěž níže. Bylo to od začátku jednoznačné? Do každého zápasu nastupujeme s tím, že chceme vyhrát a děláme pro to vše. Ale věřili jsme, že tenhle zápas bude více pro nás a také to tak dopadlo.

V utkání jste dal čtyři branky, byl to váš jeden z nejlepších výkonů v sezoně?

Povedly se mi dát čtyři branky, ale taky to je zásluha spoluhráčů. Bez nich bych je nedokázal vstřelit, trochu se na mě v utkání usmálo i štěstí.

Nyní jste na 28 gólech. Sledujete statistiky? Na první místo to už v posledním zápase asi nestihnete..

Statistiky střelců sleduji a snažil jsem se co nejvíc Michala Radouše dohnat. Ale je to velmi těžké. Je to velmi zkušený hráč a první místo si určitě zaslouží (směje se).

Nemáte nabídky z vyšších soutěží? Nechtěl byste se posunout výše? A co vytíženost v A-týmu?

Nabídky z vyšší soutěže nemám. Do A-týmu se nějak neženu, protože úplně nevím, jestli bych na to měl. Je to přece jenom už zase vyšší soutěž a kluci tam jsou daleko zkušenější.

Jak vlastně hodnotíte sezonu béčka Jiskry? V závěrečném zápase budete bojovat na dálku o 5. místo.

Máme teď před sebou poslední zápas proti Křižanovicím, a kdyby se nám povedlo vyhrát, což by jsme určitě chtěli, tak za mě bych řekl, že páté místo by bylo krásné.

Můžete nastínit, jak probíhala vaše dosavadní fotbalová kariéra? Co považujete za největší úspěch?

K fotbalu jsem přišel ve čtyřech letech a začínal jsem kopat do balonu za MFK Tesla Pardubice, tam jsem hrál asi do 11 let. Pak jsme se s rodinou přestěhovali do Heřmanova Městce a nemohl jsem tak často dojíždět na tréninky do Pardubic, takže jsem začal hrát zde. Nevím, jak mám posoudit úplně největší úspěch, ale jsem rád, že hraju v Městci a řekl bych, že tady už svoji kariéru dohraju a budu spokojený na domácí půdě .

A jaký je váš fotbalový vzor a proč?

Líbí se mi, jak hraje Neymar a jeho styl. Sice je to blázen, ale líbí se mi to (směje se).