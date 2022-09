V posledním kole jste vstřelil čtyři góly na půdě rezervy Dřenic. Byl to, vzhledem k výsledku, jednoznačný duel? Troufnu si říct, že ano. Zápas nám sednul po všech stránkách, a díky tomu se to odrazilo i na konečném výsledku. Konečný výsledek mohl být i vyšší, ale to bych například i já musel proměnit několik dalších vyložených šancí. Za výsledek jsme víceméně rádi, protože nás to povzbudí před nedělním derby proti Zaječicím, kde budeme chtít získat další tři body.

Bítovany mají po dvou zápasech šest bodů a skvělé skóre 12:1. Jak jste spokojeni se začátkem soutěže?

Mám z toho neskutečnou radost. Poprvé od doby co jsem v Bítovanech cítím, že tým má sílu. Doufám, že budeme ve výkonech pokračovat, a že se nás první místo bude držet dlouho.

Nepokukujete například po účasti v okresním přeboru? Nelákalo by vás to?

Pokud se jedná pouze o mě, tak určitě ne. Nemám v plánu z Bítovan odcházet. Samozřejmě pokud by se nám sezóna povedla, nebráním se tomu si s Bítovany okresní přebor zahrát. Jak jsem již zmiňoval, náš tým má aktuálně sílu a věřím tomu, že bychom se o postup mohli poprat.

Vy jste v mládeži působil v FK Pardubice, kde jste dokonce v dorostenecké lize vstřelil v jedné sezoně šest branek. Byl jste blízko tomu, aby jste se prosadil ve “velkém” fotbale?

To si asi nedokážu odhadnout. Jelikož mě první zranění postihlo už v sedmnácti letech, tak jsem potom spíše přemýšlel nad tím, abych byl hlavně zdravý. Víceméně jsem odehrál pár utkání za mládežnickou reprezentaci, takže je možné, že tam nějaký potenciál byl.

Vaši kariéru hodně ovlivnila zranění a operace. Co nejhoršího vás vyřadilo ze hry?

Nejhorší bylo asi to zmiňované první zranění, kvůli kterému jsem musel na plastiku kotníku. Po plastice jsem stihl odehrát zhruba čtyři mistrovské utkání. Bohužel hned v další letní přípravě jsem musel na artroskopii kolene. Potom jsem usoudil, že vrcholný fotbal mi asi bohužel nebyl přán.

Nikdy jste ale moc branek nedával, na jaké jste hrál pozici dříve a nyní? Došlo ke změně? Jak byste se jako hráč charakterizoval?

Celý život jsem byl zvyklý hrát krajního záložníka, takže moje úloha byla spíš góly připravovat. Aktuálně v Bítovanech hraji útočníka. Kdyby ale nebylo skvělých spoluhráčů, kteří mi góly připravují, tolik gólů bych na kontě rozhodně neměl. Charakterizoval bych se nejvíce k bývalému hráči Aguerovi. Oba máme společnou výšku, oba jsme siloví, výbušní a podsadití fotbalisté. Bohužel jsem to tak daleko jako Aguero nedotáhl.

Vy ale nejste sportovec-fotbalista, znát vás můžeme také z kulturistiky. Jak jste se k tomu od fotbalu dostal?

Vždy mě bavilo cvičit. Nikdy jsem kvůli fotbalu nemohl mít na sobě hromadu svalů, která by byla kontraproduktivní. Navíc na mé pozici, kde jsem musel za zápas běhat „nahoru dolu“. Takže první co mě napadlo, bylo vzít do ruky „železo“ a začít na sobě makat.

Jakých výsledků v rámci kulturistiky dosahujete?

Aktuálně mám na svém kontě třetí místo z Mistrovství Čech a třetí místo z Mistrovství České republiky v kategorii Classic Physique. Můj cíl je získat profesionální kartu, a následně se kvalifikovat na největší kulturistickou událost Mr. Olympia.

Kromě toho jste také certifikovaný trenér. Kde vás můžeme vidět, případně si vás objednat?

Aktuálně působím ve dvou pardubických fitness centrech. A to v Sun City Fitness a ve Fine Fitness. Objednat si mě můžete na mém Instagramu (@tom_paulus), nebo se zeptat na recepci v obou posilovnách, kde vám na mě dají kontakt. Aktuálně mám pár volných míst na spolupráci, takže se určitě nebojte ozvat.