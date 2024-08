Netušil, kterému je 29 let, hrál za městeckou Jiskru mnoho let, ale poslední dva roky měl velice exotické angažmá. Hrál totiž fotbal na Novém Zélandu.

Počin Marka Netušila je o to cennější, že tři branky (při vítězství 4:2) vstřelil ve šlágru kola, proti Křižanovicím, které byly do té doby naprosto suverénní a své soupeře v předchozích utkáních smetly jako vlna tsunami.

Původně tam fotbalista, který je živnostník, jel pouze poznávat místní kraj a mrav. Nakonec si zakopal i za týmy z města Gisborne na severním novozélandském ostrově. Jeho zahraniční angažmá bylo v týmech Gisborne Thistle a v klubu s netradičním jménem High School Old Boys Gisborne. Jak sám prozradil, tak oba týmy jsou přibližně na podobné úrovni, jako by u nás byly mužstva z divize.

Netušil měl několik nabídek k pokračování na Novém Zélandu. Ale nakonec se rozhodl pro návrat do rodného Heřmaňáku, kde si chtěl občas zahrát za B tým spíše na žízeň. „Už jsem ani neplánoval, že bych se chtěl vrátit do A týmu a krajského přeboru. Když jsem se ale dozvěděl, že u nás v týmu bude hrát Honza Jeřábek, tak jsem ale začal už na Zélandu makat, abych se dostal do formy a do našeho prvního týmu," neskrýval Netušil obdiv k legendě východočeského fotbalu.

„Na Zélandu jsem jedl hodně hovězího, protože je tam nejlevnější, a trošku jsem přibral. Hlavně svaly," zdůraznil zapáleně fotbalový cestovatel, kterému trenér Jiří Tesař naordinoval "odlehčovací" kůru v podobě střídavých startů za béčko i áčko, aby co nejrychleji získal ideální fotbalovou váhu a mohl hrát jen za A tým v krajském přeboru.

V této sezoně vstřelil ve dvou odehraných zápasech už 6 gólů!

Pravda, jeden ze zápasů byl pouze přátelák, ale odehrál ho za klubový A tým a ještě ho spoluhráči vybrali za kapitána. „Před čtrnácti dny, když jsem dal tři góly a měl kapitánskou pásku, tak mě to to stálo 2 tisíce do týmové kasy. Kdyby mi dali teď v béčku pásku taky, tak mě to bude stát kolem 1500, ale nakonec budu platit asi jen 500. Škoda, že to není obráceně a peníze nedostávám já," povzdechl si obávaný ostrostřelec.

Do České republiky se vrátil před 4 týdny a A tým už měsíc a půl trénoval. „Trenér chtěl, abych se rozehrál, takže teď budu hrát zápasy za oba naše týmy. Abych shodil a měl pořád takovouto fazonku,“ motivovaně poodhalil svou budoucnost v Jiskře muž, který před odletem na Nový Zéland rekonstruoval byty, domy, nebo třeba montoval okna.

Jeho skvělé výkony bedlivě sledují nejen fanoušci Jiskry, ale také jeho nejbližší. „Mám vlastně tři generace fanoušků. Podporuje mě dědeček, kterému je 80 let, tatínek a teď i můj desetiletý bratranec, který taky začíná hrát fotbal. Všichni se na mě jezdí dívat, protože jak jsem tady dlouho nebyl, tak si chtějí užít čas se mnou. Naštěstí se mi i daří, tak je to baví,“ byl rád mladý střelec za každý okamžik s blízkými, kteří se díky jeho výkonům mohou dmout pýchou.

close info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek zoom_in Marek Netušil v dresu novozélandského týmu H.S.O.B Black Hearts Gisborne. Nyní již pálí za Heřmanův Městec

Netušil se vrátil ještě i ke svému třígólovému vystoupení. „Očekával jsem sice více fanoušků, ale utkání samotné bylo v takové přátelské atmosféře. Zahrál jsem si i třeba proti Petru Vladykovi, tak jsem byl moc rád,“ vyjádřila osobnost uplynulého víkendu obdiv bývalému ligovému hráči fotbalu i futsalu.

„Při prvním gólu jsem využil svých zkušeností. Kopal jsem přímý kop a sledoval gólmana. Dal jsem mu to na vzdálenější tyč,“ popsal exekuci trestného kopu po faulu, po kterém padla jeho první branka. Druhý gól padl ze skrumáže po rohu. „Kdy se ke mně odrazil míč a já ho jen dokopl do branky. Nakonec při třetím gólu jsem dostal krásnou nahrávku od Standy Macha, přešel jsem přes dva hráče a obstřelil brankáře placírkou. Nebyly to žádné těžké góly. Spíše náhodné a po odrazu,“ uvedl skromně fotbalista, který by se nebránil zahrát si i vyšší soutěže, pokud by mu to dávalo smysl a v kabině by byla skvělá parta, podobně, jakou má teď v kabinách v Heřmanově Městci.

Ať už si ji zahraje, nebo ne, s největší pravděpodobností bude opět muset sáhnout do kapsy pro peněženku a za článek, který o něm vyjde v Deníku nasází do týmové kasy další příspěvek v podobě několika bankovek s motivy Karla IV.

A možná i Boženy Němcové.