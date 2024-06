Trhová Kamenice a Holetín míří nahoru. Kdo se k nim přidá, to určí baráž

/OKRESNÍ FOTBAL/ Dobojováno? Pro většinu mužstev ve III. třídě mužů ano, nicméně vrchol okresní fotbalové sezony je teprve za dveřmi. Jak je to možné? Inu, postupová brána do okresního přeboru je letos nebývale široce otevřená, takže kromě vítězů obou skupin z Trhové Kamenice a Holetína zbývá ještě jedna „vstupenka.“ A o tu se v kvalifikačním duelu utkají druhé celky nadstavbových tabulek Ronov nad Doubravou a Svratka. Atraktivní souboj se bude hrát v sobotu 22. června na stadionu v Nasavrkách a vítěz postoupí do okresního přeboru.

Fotbalisté z Trhové Kamenice si zajistili prvenství ve skupině A okresní třetí třídy. | Foto: FB SK Trhová Kamenice