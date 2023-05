V posledním zápase proti béčku Dřenic, jak hodnotit výkon vašeho týmu? Utkání se nám povedlo, zaslouženě jsme vyhráli. Napravili jsme tím porážku v Míčově. Myslím si, že jsme měli duel od začátku pevně v rukou, dominovali jsme a soupeře zejména v první půlí do moc šancí nepouštěli. Z úvodního tlaku jsme se dostali do vedení, Dřenice následně hrozily hlavně z brejků, ale naše defenzíva předvedla skvělý výkon. I po pauze jsme chtěli pokračovat stejně a snažili se navýšit vedení, proměnili jsme pokutový kop, jenže pak převzal otěže soupeř, zatlačil nás, využil šanci a z penalty snížil. Vzápětí jsme však odpověděli prakticky hned z rozehrávky třetí brankou a závěr si již pohlídali.

V této sezoně máte na kontě čtyři branky, z toho tři v jednom zápase. Bylo to tedy z vašeho osobního pohledu nejvydařenější utkání v sezoně?

V teto sezoně asi ano, ale musím hlavně poděkovat klukům. Ty góly mi skvěle připravili a já to již měl jednoduché, dvakrát jsem zakončoval do prázdné a poté proměnil i penaltu.

Kdy jste naposledy vstřelil hattrick, vybavíte si?

Minulou sezonu se mi to podařilo proti rezervě Stolan, ale měl jsem i vydařenější zápas, kdy jsem dokázal vstřelit hned čtyři góly. Jako od útočníka se ode mě góly očekávají, musím hlavně proměňovat šance, abychom co nejméně prohrávali.

V kabině to asi za levno úplně nebude, že?

Bude to dražší. Mám tam double, kapitán a hattrick, takže to bude za flaštičky (směje se).

Kde by se ráda Trhová Kamenice v tabulce pohybovala? Zatím to vypadá, že kvalitnější skupina prvních pěti týmů z obou skupin vám zůstane zapovězena.

Rádi bychom tam byli, je to náš cíl, ale bohužel to zatím utíká. Myslím si, že zlomovým momentem byl zápas s Míčovem, kterým jsme vyhráli, jenže došlo ke kontaktu hráče s rozhodčím a duel byl kontumován v náš neprospěch. Lepší skupina nám utekla, ale my musíme makat dál. Máme mladý, šikovný kádr, který by příští rok nebo za dva chtěl hrát ještě výše.

Jak šla vaše fotbalová kariéra? Mládeží jste prošel Chrudimí, jak na tato léta vzpomínáte?

Prošel jsem Chrudimí, za mě to bylo ještě rozdělené na AFK i SK. Začínal na “eskáčku”, byly to nejlepší roky ve fotbale - super parta, rád na to vzpomínám, bylo to neuvěřitelné, co jsme dokázali. Poté jsem přestoupil do AFK, asi na čtyři sezony. Chtěl bych zpětně poděkovat trenérům jako byli Cink, Tesař, Matras, kteří odvedli velké množství práce a posunuli mě nejen ve fotbale, ale i v životě. Poté mi už tolik nesloužilo zdraví, musel jsem na operaci s kolenem a jsem rád, že mohu hrát alespoň za Trhovou Kamenici.

Jednu sezonu jste strávil ve Rváčově, následně však již jen Trhová Kamenice, je to vaše srdcovka?

Určitě, velká srdcovka. Jsem tam doma, bydlím tam, chodí tam na fotbaly spousty lidí a je to tam super!