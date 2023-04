Ronov o víkendu porazil Tuněchody doma vysoko 6:2. Předpokládám, že to v kabině vnímáte jako nesmírně důležité vítězství v boji o záchranu? Důležité vítězství to bezesporu je. Situace je taková, že jsme se ocitli na samém dně tabulky a je nejvyšší čas se od něho odpoutat. Věřím, že vysoká výhra nám dodá sebevědomí a začneme sbírat více bodů, neboť si nezasloužíme, aby na nás soupeři pohlíželi jako na outsidera soutěže.

Hrálo se v neděli odpoledne, počasí bylo dobré, v jakém stavu bylo po sobotě hřiště? Jak moc to utkání ovlivnilo?

V sobotu jsem se byl podívat na hřišti, a když jsem viděl, jak je v některých místech promáčené, nevěřil jsem, že se utkání odehraje. V neděli ráno bylo rozhodnuto, že se hrát bude a do odpoledního zápasu hřiště ještě proschlo, i když v některých částech bylo nadále velmi bahnité. Jak se v průběhu zápasu ukázalo, bahnitý terén dělal potíže spíše hostujícímu týmu. Ten dělal chyby a na těžkém terénu byli obránci ve značné nevýhodě, čehož jsme využili a několik zaváháni jsme potrestali brankou.

Vy jste vstřelil hned čtyři branky a výhra jde ve velké míře na vaše bedra. Bylo to z vaší strany opravdu povedené utkání? Pamatujete, kdy jste dal naposledy čtyři branky v jednom zápase?

Samozřejmě je to zásluha celého týmu, i když jsem zakončení bral především v prvním poločase na sebe. Utkání jsem si velmi užil a jsem rád, že mi to tam takto padalo a věřím že to ještě pár zápasů vydrží a rozstřílí se také další spoluhráči. Čtyři branky jsem vstřelil naposledy před několika lety v mateřském klubu ŽSK Třemošnice v mládežnické kategorii. Tuším, že to bylo na hřišti soupeře v Chocni.

Vy jste měl od fotbalu dlouhou pauzu, co bylo příčinou? Je už teď vše v pořádku a může s vámi Ronov naplno počítat?

Ano, bohužel jsem vynechal celou podzimní část z pracovních důvodů, neboť jsem voják z povolání a působil jsem v zahraniční operaci v Pobaltí. Za ten půlrok jsem si od fotbalu odpočinul a doléčil také nějaké zdravotní problémy. Samozřejmě mi fotbal velmi chyběl a nyní jsem stoprocentně připraven na každý zápas, pokud mi to nezmaří pracovní povinnosti.

Jaké jsou vlastně cíle Ronova v této části sezony? Čеká ho tuhý boj o udržení?

Cíle jsou nyní očividné. Udržet se v soutěži a nejlépe ukončit sezónu důstojně někde okolo středu tabulky. Dalším cílem je stmelit tým a snažit se o dobrou atmosféru v kabině i mimo ni. Následně chceme dělat radost také našim fanouškům, kteří nad námi nezlomili hůl a chodí fandit za každého počasí, což se potvrdilo při posledním zápase. Jsem jim za to vděčný a každý sportovec ví, že to bez nich nejde.

Příští zápas jedete na hřišti Miřetic, tam to úplně jednoduché nebude, že?

Jednoduché to jistě nebude, ale musíme bojovat o všechny body. Důležité je, abychom se scházeli v takovém počtu jako při posledním zápase a mohli každý zápas dohrát důstojně do konce. Výhra s Tuněchody nás jistě povzbudila a Miřetice to příští týden nebudou mít lehké.