Derby. To je událost, která je na vesnicích probíraná dlouho dopředu. Ono popravdě v okresních soutěžích je derby téměř každý zápas, ale to nic nemění na rivalitě, která taková utkání provází. Dřenice zajížděly k utkání do Heřmanova Městce, kde na ně čekala pořádně horká půda. Důkazem jsou dvě červené, mraky žlutých, čtyři vstřelené branky a jeden hattrick…