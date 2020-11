Jedna "křivá" kuriozita je v plzeňském Hradišti. „U nás je převýšení úhlopříčně z rohu do rohu kolem tří metrů a břevno spodní brány je na úrovni brankové čáry druhé brány, takže je to opravdu znát. Ale pořád je to naše hřiště a hrajeme na něm rádi,“ usmál se Václav Krliš, fotbalista Hradiště a hokejista prvoligové Třebíče.

„Soupeři se nám občas posmívají, nebo brečí, že se na tomhle oraništi hrát nedá. Hřiště je však posazené na skále, takže by bylo hodně nákladné ho srovnat,“ popisoval Krliš a přiznal, že to domácí berou jako výhodu.

„První poločas hrajeme raději do kopce a ve druhém pak unaveného soupeře, když hraje do kopce on, smázneme,“ pokračoval s lehkou nadsázkou. Ale i pro domácí tým to má svoje záludnosti. „Když dostanete nahrávku z kopce a balon před vámi pořád utíká,“ doplnil Václav Krliš.

Své si užijí i fotbalisté na drsné Šumavě, kde v kopcovitém terénu často ani nelze vybudovat rovné hřiště.

Třeba Hory Matky Boží, kde je hrbolaté hřiště. Při rohu musí fotbalisté až k plotu sousedů a auty se házejí z meze. „Při nepovedené střele můžete rozbít okno, když jste faulovaný u lajny, můžete sletět z meze dolů,“ popisoval sušický Martin Kalný s tím, že od spoluhráčů ví, že křivé je i hřiště v Nezamyslicích.

Pozor, vysoké napětí

„V Nalžovských Horách když přeběhnete z pravé strany hřiště na levou, je to jako kdybyste vyběhl jedno patro paneláku,“ přidal Martin Kalný s úsměvem.

V Soběšicích na Klatovsku hráči museli do sprchy kolem baru, ve Veřechově fandí lidi z aut u silnice.

Ve Vranově na Tachovsku vedou zase přes fotbalový pažit dráty vysokého napětí a za jednou z branek co hodinu prosviští vlak na trati Plzeň – Cheb. Brankáři musí být otrlí.

V Lužanech zase jezdí kolem hřiště vlaky na trati Plzeň – Klatovy. Na Plzeňsku se ještě hodně mluví o hřišti ve Střízovicích, kde to je do kopce na obě dvě strany. „Ale za posledních dvacet let se tady většina hřišť vylepšila, bývalo to daleko horší,“ reagoval fotbalový veterán Jiří Hrdina z Hradce u Stoda na otázku, která hřiště v jeho okolí jsou nejhorší.

Někde teď využívají pauzu k rekonstrukci hřišť, jako třeba v Hrádku u Rokycan. Nový pažit bude mít i Sušice.