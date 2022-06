Ve Slatiňanech se ještě před pár lety hrálo ve vyšších vodách než těch krajských. Tým byl postaven okolo hráčů, kteří se sportem živí a divákům při pohledu na Petra Vladyku, Matěje Slováčka či Tomáše Koudelku plesalo fotbalové srdce. Zažítek to nebyl pouze pro přihlížející, ale také pro místní kluky, kteří si s nimi mohli zahrát. "Byla to radost vedle nich nastupovat. Na jednu stranu to je škoda, že tady divize skončila. Holt to musíme vykopat opět od spoda," říká kapitán slatiňanského béčka Vladislav Trňák.

Jak hodnotíte s odstupem času utkání proti Bítovanům?

Vyšlo nám počasí, že nebylo takové teplo. Hrálo se nám tedy dobře. Soupeř nehrál špatně, ale byli jsme prostě lepší. Máme mladý mančaft a kluci šlapou. Doma jsme nekompromisní, jelikož velké hřiště nám vyhovuje.

Byl to letos první váš hattrick?

Ano, byl to první. Mně se moc střelecky teď nedařilo, tak jsem za něj rád. Měl jsem sice šancí dost, ale nějak mi to nepadalo (úsměv).

Vladislav Trňák (v červeném) není jen playmaker či tahoun, ale umí také přiostřit.Zdroj: SK Spartak Slatiňany

Nejsem hamoun

Do kasy jste musel něco přidat?

Samozřejmě, to je povinnost. Máme nějakou sazbu. Střídáme občas kapitány, protože je to také placený nebo čisté konto gólmana se taky platí. Alespoň bude hezká rozlučka, máme to na pivo (zasměje se). Vladislav TrňákZdroj: SK Spartak Slatiňany

Úvodní trefu jste vstřelil už v první minutě, jak jste to dokázal?

Soupeř začínal s míčem, ale po půl minutě ho ztratil. Já se vždy koukám, jak moc je vytáhlej gólman a tentokrát mi vyšlo, že jsem si to přistrčil a přestřelil ho z nějakých pětatřiceti metrů.

Další dvě branky byly podobného rázu?

Třetí branka padla z velkého vápna, kdy jsem si zpracoval míč a vymetl pravý roh. Druhá branka byla po pěkné akci, kdy mě spoluhráč našel samotného před bránou a já už pouze uklízel.

Od malička mám smůlu být na tom správném místě, směje se Dostál

Z jaké pozice jste vstřelil tři góly?

Hraji středního záložníka, ale pokud je třeba, tak dokážu nastoupit i na stoperovi.

Střední záložník většinou raději nahrává na góly než je střílí. Máte to podobně?

Já nejsem hamoun a raději na ten gól hezky nahraji. Když jdeme dva na brankaře, tak rozhodně spíš přihraji než abych střílel.

Počítáte si kolik hattricků jste v kariéře vstřelil?

No to nedělám. Pár jsem jich dal, ale moc jich nebude (smích).

Při utkáních ve čtvrté nejvyšší fotbalové soutěži se Slatiňany střetly i s rezervou Pardubic. Zdroj: SK Spartak Slatiňany

Máme super základnu

Slatiňanský béčko vede III. třídu s klidným náskokem. Chcete postoupit?

Postup jsme si dali jako cíl. Myslím si, že to je na místě. Je nás hodně a všechno jsou mladí kluci. Základnu máme na to, abychom hráli vyšší soutěž.

Nastupujete i za vaše hlavní mužstvo?

Já převážně hraji za béčko, jelikož mám rodinu. Také bych už oba zápasy nezvládl, to by mi doma neprošlo (smích). Je to spíš na těch mladších.

Jste kapitánem, tak poslouchají vás spoluhráči a berou rady od zkušenějšího?

Ano, kluci šlapají, jak já chci (zasměje se). Ne, opravdu máme dobrý a mladý tým. Jsem s tím spokojený. Rád už hraju v klidu, a proto mě to v béčku baví.

Posledně mě hattrick stál celou útratu! Tentokrát jim nic nedám, říká Sládeček

Jak se díváte na zrušení čtvrtých tříd? Přijde vám ten rozdíl veliký mezi týmy, které předtím hrály třetí a čtvrtou třídu?

Po výkonnostní stránce to je opravdu hodně poznat. Na druhou stranu by to byl nesmysl, aby tu nejnižší soutěž hrálo sedm mužstev. Rozdíl tam je, ale s lidmi to je těžký. Mladí na to většinou kašlou a aby týmy byly postavené na čtyřicetiletých chlapech už není možné. Až ti skončí, tak nevím jak to bude dál.

Většinou je v klubech problém s docházkou na tréninky. Jak to máte u vás?

V pátek nás chodí klidně dvacet na trénink. Takže tu základnu opravdu máme výbornou. Myslím si, že nám mohou závidět i krajské týmy.

Zahrál jste si ve Slatiňanech čtvrtou nejvyšší soutěž. Jak na to vzpomínate?

Divize byla super. Byla to obrovská zkušenost pro mě. Já jsem sice moc utkání neodehrál, protože jsem se zranil s kolenem, ale rád na to vzpomínám. Na druhou stranu bych to ale už hrát nechtěl, jelikož přišlo hodně cizích kluků a ti místní moc šancí nedostaváli.

Pro člověka, který fotbal má rád, tak musela být radost nastupovat vedle Slováčka, Koudelky či Vladyky, souhlasíte?

Byla to radost vedle nich nastupovat. My jsme s Matějem (Matěj Slováček - FK Chrudim) stejný ročník a známe se několik let. Hráli jsme spolu i futsal a užíval jsem si to. Na jednu stranu to je škoda, že to skončilo. Teď jedeme od nuly a máme to zpátky tam, kde to bylo předtím.

Slatiňany v době největší slávy. Vladislav Trňák (nalevo od brankaře) si zahrál s Petrem Vladykou, Tomášem Koudelkou či Matějem Slováčkem.Zdroj: SK Spartak Slatiňany

Antisparťan a fanoušek hezkého fotbalu

Čím se živíte v soukromém životě?

Dělám soustružníka, obráběče kovů. Práce mě baví, tak je to fajn.

Kdo vás k fotbalu dostal a kde všude jste působil?

Určitě rodiče a hraji ho od šesti let. Pocházím z Orle, kde jsem i začínal. Celé mládí až do dorostu jsem hrál za AFK Chrudim. Poté jsem se toulal tak po okrese, kdy jsem byl nejdříve v Načešicích, pak půl roku v Orli. Odtamtud jsem se přesunul do Slatiňan, kde od nějakých dvaceti let jsem až do současnosti (úsměv).

Máte nějaký vzor, který vás ve vaší kariéře fotbalisty provázel?

Vzorem mi byl vždycky Lionel Messi a další hráči z Barcelony, které fandím. Nesmím opomenout ještě mého kamaráda Jiřího Zdražila. Je to výborný člověk, trenér i hráč a proto ho musím zmínit.

První zápas za Chrudim na Slavii. Byl to kolotoč, směje se Kroutil

Máte i jiné koníčky než kopání do míče?

Samozřejmě, že rodinu. Ta je na prvním místě. Jinak se věnuji rybaření.

Jste fanoušek některého konkrétního týmu i třeba v České republice?

Jak jsem už říkal, tak fandím od malička Barceloně, byť se nám teď příliš nedařilo, ale zůstávám věrný. U nás v Česku fandím patnácti týmům, vyjma Sparty. Takže bych řekl, že jsem fanoušek hezkého fotbalu a antisparťan.

Vladislav Trňák si od fotbalu rád odkočí i na ryby.Zdroj: SK Spartak Slatiňany