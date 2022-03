Díl plný euforie a rozčarování. Parta kolem Jirky Luňáka slaví postup do krajského přeboru. Bouřlivé oslavy ještě umocní oznámení předsedy, že se bude ženit. Jenže problémy na sebe nedají dlouho čekat…

Hodnocení epizody Svatba

81 % podle CSFD.cz

Seriál Okresní přebor se v patnácté epizodě změní na Kriminálku Houslice. Bosse a mecenáše Luboše Matějku totiž po honičce jak z amerického filmu dožene policie, ještě větší pohromu však pro Slavoj znamená pohled do klubové pokladny.

Hrát „kraj“ se třinácti korunami na kontě nejde.

Jedno řešení by tu ale bylo… Kluby hrající o záchranu nabízejí úplatu za pomoc. Vzít, ušpinit si ruce? Už i natěšený charakter Luňák je pro. Jen předseda Václav Orel opakuje: NE! Postup hodlá přenechat druhým Kostomlatům.

Z archivu a paměti rozhodčích: Vozembouch, kapky do očí a výpravčí

Dochází k hádkám, odhaleno je tajemství nevěsty Antonie Hnátkové a tolik vzývaná svatba se změní ve frašku.

O humojné… tedy pardon… humorné situace každopádně nebyla nouze.

Tři nejlepší hlášky podle Deníku

„Svatba se bude konat na hřišti před zápasem.“

„Počkej, před zápasem? My budeme vožralí, ty vole!“

„No jo, to nevadí.“

„Sponzora neseženeš, a když ho seženeš, tak ti ho naháněj po hřišti s obuškem.“

„Hlavně mu to neříkej teď, řekni mu to pak.“

„Ale to není moc slušný…“

„Chceš mít svatbu, nebo pohřeb?“

Legrační scéna se zatčením bosse Matějky:

Zdroj: Youtube