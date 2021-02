V Městci si opět zahraje po boku svého kamaráda a také bývalého spoluhráče Lukáše Hartiga.

Jak se všechno seběhlo? Jak se dostal v březnu čtyřicetiletý fotbalista do týmu z Nymburska?

„S Radkem jsem byl v kontaktu od konce roku, kdy kvůli covidu musel změnit své plány a zvažoval, kde by si na jaře zahrál. Tak jsem mu nabídl působení v Městci a plácli jsme si,“ usmívá se manažer královéměsteckého klubu Roman Šádek.

Je jasné, že roli prostředníka v přestupu Radka Šírla sehrál jeho kamarád Lukáš Hartig. Zažili toho spolu hodně ať už v Bohemians 1905 nebo při svém zahraničním angažmá v Zenitu Petrohrad, kam si je vytáhl trenér Vlastimil Petržela. „S Lukášem jsou kamarádi a právě Lukáš mně v listopadu volal, že kdybych chtěl, má pro mě zajímavou posilu (smích). Takže na rovinu říkám, měl jsem výrazně usnadněnou roli. A důvod, který Radka do Městce zavál, je bohemácká vazba na Lukáše a trenéra Jardu Němce,“ uvedl manažer klubu.

Na spolupráci a vzájemnou souhru mohou oba exligisté Hartig a Šírl opět navázat a zavzpomínat přímo na hrací ploše. Bude to také po hodně dlouhé době. „Asi po patnácti letech,“ směje se Lukáš Hartig. „Radek je můj kamarád, jsme stále v kontaktu, jezdíme spolu na gardy, občas i nějaké oslavy,“ uvedl starší ze dvou ligistů Lukáš Hartig. „Těším se, že si spolu zase zahrajeme. Už jsme to plánovali před nějakou dobou, měli jsme jít do Nespek, ale nakonec to nedopadlo. Tak to vyšlo až teď a po čtyřicítce si spolu kopneme,“ směje se Hartig.

Šírl naposledy nastoupil k soutěžnímu utkání na podzim 2019 za třetiligové Zbuzany. Zápřah takové soutěže už nechtěl akceptovat a své hodnoty přehodnotil. „Měl jsme nějaké zdravotní problémy a třetí liga už na mě byla dost. Chci, aby mě po zápase nic nebolelo a mohl jsem si zajít na pivko,“ plánuje si Radek Šírl.

Okresní příznivci a hlavně fanoušci Městce se tak mohou těšit na dva bývalé ligové fotbalisty v jednom dresu. Někdo může namítnout, že je to až příliš velké sousto pro klub, jakým je Městec. „Když už jsou v Městci, tak asi ne,“ odmítá s úsměvem tuto myšlenku Roman Šádek.

Oba borci mohou předávat zkušenosti mladším na nižší úrovni, než na jakou byli po celou kariéru zvyklí. „O zkvalitnění hry asi vůbec hovořit nemusíme. V době, kdy se ještě hrálo a já vlastně už ani nevím, ve kterém století to bylo, jsme s trenérem mluvili o nutném posílení. Druhý důvod je spojený s dnešní složitou dobu, kdy bude otázka, v jakém stavu hráči budou. A teď to nemyslím špatně, ale když vypadne hráč po zranění na měsíc, tak má problém se do toho rychle dostat a teď jsme skoro rok bez fotbalu a pravidelného tréninku. Neberu-li v potaz krátkou letní anabázi. Věřím, že jeho přítomnost bude motivací pro kluky, zahrát si s ním a Lukášem v jednom týmu a snažit se jim vyrovnat. Moc dobře víme, že to není koncepční řešení, ale plusy převažují a neváhal jsem ani minutu,“ vysvětlil svoje rozhodnutí o angažování Šírla manažer klubu.

Městec Králové se může pyšnit poměrně slušnou návštěvností. Na fotbal se těší nejen samotní hráči, ale také diváci. Všichni doufají, že oba borce uvidí v královéměsteckém dresu co nejdříve.

„Samozřejmě je to lákadlo pro diváky. Myslím si, že by to přitáhlo i přespolní. Vzhledem k našim velmi slušným návštěvám by diváci mohli vytvořit skvělou fotbalovou atmosféru. Všichni si přejeme, aby se život co nejrychleji vrátil do normálních kolejí a případná omezení dávala smysl a nebyla jen hloupým výplodem našich odborníků. Jsou samozřejmě důležitější věci v životě, než je fotbal, ale pro život na malých městech a vesnicích je omezení této lidové zábavy utrpením,“ má jasno manažer Šádek.