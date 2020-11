Ačkoliv se v Česku v důsledku koronavirové epidemie zastavily všechny soutěže, v Deníku se nejpopulárnější hře planety věnujeme dál. Zejména v pondělním Sportovním deníku, do nějž jsme připravili na listopad pět fotbalových speciálů – a do každého vždy atraktivní téma.

V pondělí 2. listopadu odstartujeme speciálem věnovaným fotbalovým veteránům – borcům, kteří se klidně v 60 letech prohánějí po hřišti se spoluhráči i o dvě generace mladšími. A stále patří k oporám svých mančaftů.

Zdroj: Deník/Jan Lakomý„A také na další čtyři listopadové pondělky chystáme s kolegy do Sportovního deníku skvělé fotbalové čtení. Dozvíte se, které týmy zatím v přerušené sezoně nezískaly ani jediný bod, kdo dostal nejvíc gólů a kdo jich nejvíc nastřílel. Nebo jak se zrodilo dosud nejvyšší podzimní vítězství,“ říká Petr Koděra, který je v Deníku zodpovědný za sportovní zpravodajství.

Deník chce tímto speciálem i v těžké době potěšit fotbalové příznivce atraktivními zprávami a příběhy z lokálních hřišť.

„Naši čtenáři se dozvědí i to, kde jsou bizarní fotbalová hřiště, kde se jeden poločas hraje do kopce a druhý naopak hodně z kopce. A chceme rovněž představit i úspěšné trenéry mládeže z menších klubů. Jde o osobnosti, které si zaslouží obdiv a úctu za to, kolik času a úsilí jsou ochotni věnovat výchově talentů,“ dodává Petr Koděra.

Tak nezapomeňte: už v pondělí 2. listopadu! Startujeme listopadový seriál fotbalových speciálů s podtitulem Fotbal v Deníku žije!