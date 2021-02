/FOTOGALERIE/ Trenér Martin Svědík přepsal s fotbalisty Slovácka klubovou historii. Tým z Uherského Hradiště poprvé ve své existenci dokázal v první lize vyhrát pět zápasů v řadě. Poslední triumf přidal v 16. kole na hřišti Bohemians, kde zvítězil 3:1.

Martin Svědík | Foto: Antonín Vydra

„Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě,“ glosoval duel Svědík, bývalý kouč Pardubic, které vytáhl z divize až do druhé ligy. Ve vršovickém Ďolíčku bylo rozhodnuto už do přestávky. Hosté vedli o tři góly. „Hlavně v prvním poločase jsme byli ve všech aspektech hry lepší, vyjádřili jsme to i brankově,“ dodal Martin Svědík.