Zkušený fotbalista se vrátil do republiky z angažmá v Německu. Netáhlo ho to ještě do nejvyšší soutěže? „Vracel jsem se po složité kovidové době. Odehráli jsme pár zápasů, pak se rok nehrálo, takže to bylo složité. S pár trenéry z ligy jsem mluvil, ale nedopadlo to. Navíc jsem se již chtěl vrátit a s manželkou jsme si chtěli v Písku koupit byt. Zkrátka mě to táhlo zpět domů a jsem tady rád,“ hovořil o svém návratu do Písku Štěpán Koreš.

Po dlouhé přestávce si fotbal ve třetí lize užívá. Navíc se Písku daří. „Takový start asi nečekal nikdo. Škoda porážky v Sokolově. Ale kdyby tam bylo alespoň trochu regulérní hřiště, tak bychom asi bodovali. Udělali jsme pro výhru všechno, jeli jsme dokonce k zápasu den předem, ale hrací plocha, která byla spíše na vodní pólo než fotbal, udělala své. Naprosto se smazal technický rozdíl mezi týmy a soubojová mužstva pak mají výhodu,“ vrátil se k jedinému nevydařenému zápasu z prvních šesti kol Štěpán Koreš.

Spolu s gólmanem Satrapou a kapitánem Bělouškem jsou nejzkušenějšími hráči týmu a kolem nich běhají z drtivé většiny samí mladíci. „Ještě k těm zkušeným patří Ondra Sajtl, ale ostatní jsou opravdu o dost mladší, někdy až o dvanáct let. Je to trochu jiné než když jsem začínal já, ale takto to ve fotbale zkrátka je. Snažím se mladým pomoci. Někdy mě mají možná až dost, ale chci jim předat to, co jsem zase já získal v těch vyšších patrech. Zatím to funguje na jedničku,“ pochvaluje si chemii v týmu zkušený fotbalista.

„Jednou se o podobný směr již v Písku pokoušeli, tehdy se hrálo o záchranu, ale takový směr by asi měl být. Je třeba ty mladé zapracovat, ale nejde říci ze de za den, že teď začneme hrát jen s mladými. Tak to nefunguje a fotbal má nějaký postupný vývoj. Kluci se musejí otrkávat a ČFL je pro ně dobrá soutěž. Hrají proti fotbalistům, kteří například kopali ligu, jsou takticky na výši a to vše je pro dobro věci. Je třeba, aby kluci hráli a postupně vyrůstali. Na začátku sezony jsme si vytvořili mírný polštářek bodů, ale nejhorší, co by mohlo přijít, by bylo uspokojení. Ale kluci vidí, že to jde a to jsme v úvodu sezony měli složitý los.“

Srdcová záležitost

Štěpán Koreš kromě toho, že předává zkušenosti spoluhráčům na hřišti, trénuje i píseckou mládež. „Trénování mladých kluků si užívám. Přeci jenom třináctky, které mám na starosti, jsou již solidní fotbalisti. Přišel jsem k nim již loni jako dvanáctkám. Hráli jsme ligu žáků. Já se snažil učit trénovat a jim jsem se zase snažil předat nějaké zkušenosti, které vidím spíše fotbalově. Trenérskou licenci si ještě dodělávám, čeká mě jedna závěrečka a budu mít hotové béčko. Docela mě to baví a při mém příchodu do Písku to byla od předsedy klubu Leoše Gornického podmínka, abych pomáhal s mládeží. Mně to problémy nedělá, vyrostl jsem zde a mám k tomu srdcový vztah. Jsem v Písku na hřišti rád a třeba to půjde dál a možná jednou budu trénovat písecké áčko. Tím nechci Milana Nouska vyhazovat,“ říká s úsměvem Štěpán Koreš. „Dělám fotbal celý život a trénování je asi logickým vyústěním mé dosavadní kariéry.“

„Rozjeli jsme zde v Písku v trochu menších podmínkách, ale určitě na solidní úrovni, mládežnickou akademii. Je to s napojením na školu. Kluci mají stále více tréninků a chceme se stále posouvat dál. Do budoucna bychom si chtěli vychovávat komplexní hráče. Bylo by to určitě ku prospěchu celého píseckého fotbalu,“ hovoří o dalších trenérských plánech v FC Písek Štěpán Koreš.