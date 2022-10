Od začátku to byl vyrovnaný zápas. Terén nebyl příliš kvalitní a nebylo to tedy vůbec jednoduché. Šance byly na obou stranách. Po prvním gólu se ale naše hra lehce uklidnila. Situaci zkomplikoval vyrovnávací gól hostů. Naštěstí se nám hned ve stejné minutě podařilo převést vedení opět na naši stranu. S tímto skóre jsme mohli jít klidní do druhého poločasu. Moravany se snažily od první minuty druhého poločasu na nás vlítnout a vyrovnat. To se jim však nepodařilo a my jsme své vedení zvýšili o 2 góly a mohli jsme držet míč na naší straně. Čtvrtý gól už byl pouze pojistka k důležitému vítězství.

Jsou Moravany vaším oblíbeným soupeřem, vzhledem k loňské kanonádě 7:4?

S Moravanami se hraje vždy obtížně. Hrají tvrdě, důrazně, nenechávají moc prostoru a hrají do poslední minuty.

První hattrick!

Vy konkrétně jste vstřelil hattrick, jak to probíhalo?

Tak první gól jsem vstřelil přelobováním brankáře, kdy mi skvělým pasem za obranu nahrál spoluhráč Tomáš Jedlička. Druhý gól byl po rozehře na středu hřiště po obdrženém gólu. Jan Rosůlek dostal balon za obranu a rychlým přízemním centrem ho nastřelil na zadní tyč, kde jsem ho dorazil do brány. Na třetí gól jsem také dostal vysoký pas zas obranu, kde jsem si ho ve skluzu zpracoval na brankové čáře dva metry od tyče a bodlem ho nastřelil na brankáře Moravan, který si ho do brány srazil.

Bylo už o výsledku rozhodnuto po vašich dvou rychlých gólech?

Určitě ne. Soupeř je pokaždé schopný vyrovnat a zdramatizovat průběh zápasu. Nic nebylo ještě rozhodnuto.

Co se stalo ve 22. minutě, kdy padla branka jak vaše, tak soupeře?

Ze středu hřiště propadl balon na naše velké vápno, kde moravanský útočník udělal kličku našemu brankáři a střílel do prázdné brány. My hned po rozehře jsme se dostali po levé straně do protiútoku a Jan Rosůlek krásně nastřelil balon do vápna, kde jsem ze zadní tyče dorazil ve skluzu míč do branky.

Budete si nějakou z vašich tref pamatovat déle?

Pamatovat si asi budu všechny, jelikož je to můj první hattrick v A týmu, a na to se jen tak nezapomene (úsměv).

Jak reagovala kabina na vaši kanonádu a bude vás to něco stát?

Myslím, že měli všichni radost, plácali mě po ramenou a zádech. Bude to nějakou tu stovku stát, jelikož je to můj první hattrick v A týmu.

Jaké si dáváte týmové cíle do sezony?

Rádi bychom určitě byli na prvním místě tabulky. Každý zápas začíná za stavu 0:0 a nikdy nic není jisté. Budeme bojovat co to půjde, hrát fotbal, na který se dá koukat a aby byli spokojení jak hráči, tak fanoušci.

Dáváte si i osobní cíle a jaké to popřípadě jsou?

Asi těch deset gólů nebude nereálných, ale vždy jsem spíše na ně nahrával, než je dával. Hlavně chci svým výkonem pomoci týmu k co nejlepším výsledkům.

Jste odchovancem holického fotbalu, nelákalo vás hrát i na zvučnějších adresách nebo jste věrný svým barvám?

Už v žácích jsem měl nabídku jak do Pardubic, tak do Hradce. Tehdy jsem si sám řekl, že v Holicích mě naučili hrát fotbal, tak tu zůstanu. Máme tu super partu, dobrou atmosféru a nikdy se mi nechtělo odejít.

Kdy jste nakoukl do A mužstva?

Za A mužstvo jsem poprvé nastoupil na jaře roku 2017 v mistrovském utkání ve Svitavách.

Cítíte, že byste si rád zahrál vyšší soutěž, kdyby ta možnost byla?

Třeba jen jeden zápas zkusit ve vyšší soutěži, ale bez přestupu. Jen pro mou představu, jaký je to rozdíl oproti krajskému přeboru. Osobně si myslím, že ve vyšší soutěži bych se neprosadil.

Vzorem mi je Salah

Jaké máte silné stránky?

Myslím, že do mých silných stránek patří rychlost a odhodlání se nebát jít do tvrdého souboje.

Naopak, kde byste se mohl zlepšit?

Technika nebyla nikdy mou silnou stránkou. Doháním to tedy tou rychlostí a schopností obejít protihráče v rychlosti.

Jaký tým je vašemu srdci nejblizší?

Slavia Praha. Už od mala jsem Slavii sledoval, jelikož děda byl věrný fanoušek. Líbí se mi jejich neustálý tlak na soupeře, napadání, rychlý přesun do protiútoku ve velkém počtu, jejich neskutečná fyzička, kterou dominují. Hrají opravdu jako tým, a to děláme i my v Holicích.

Máte i fotbalový vzor?

Mohamed Salah, kvůli jeho hernímu stylu. Hraje také pravé křídlo. Nepřijde mi totiž, že by byl právě nějaký kouzelník v kličkách s balonem jako např. Ronaldo nebo Neymar, ale do šancí se právě dostává díky své rychlosti a důraznosti v soubojích a práci s míčem. Sleduji ho takhle už nějakých šest let.

Co děláte ve volném čase?

No vzhledem ke studiu, tak moc volného času nemám. Mimo školy a fotbalu, hraju hry na XBOXU, pracuji ve photoshopu a cvičím.

Říkáte, že studujete. Jaký obor a kde se vidíte po dokončení školy?

Studuji na univerzitě v Pardubicích fakultu Ekonomicko-správní, obor Aplikovaná informatika. Doufám, že po dostudování budu moci dělat práci, která mě bude bavit a budu moct zůstat v Holicích.