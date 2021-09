Reagoval tak na předchozí situaci, kdy gólman Filip po skrumáži zasáhl míčem do obličeje jeho syna Petra Vyhňáka, po čemž rozhodčí nařídil pokutový kop. „Pomezní to nezvládl. Předvedl zkrat a napadnul brankáře. Nechal se vyprovokovat, při takových derby na vesnici se zkrátka provokuje. Je strašná škoda toho incidentu a že se duel kvůli tomu nemohl dohrát,“ líčil inkriminovaný moment trenér domácího celku Vlastimil Výstup.

Situace v pokutovém území předcházející incidentu přitom podle aktérů zápasu nebyla ničím výjimečná. „Náš gólman chytil míč a soupeři ho u toho pokopali. Taková mela se stane, rozhodčí to mohl vyřešit dvěma červenými kartami na obou stranách a bylo by. Jenže pak se rozběhl pomezní sudí k vápnu. Čekal jsem všechno, ne ale to, že dá našemu gólmanovi hlavičku,“ kroutil hlavou předseda hostujícího Archlebova Lukáš Přikryl a dodal: „Dlouho jsem hrál fotbal také na vyšší úrovni, ale nic takového jsem nezažil.“

Nešťastný hrdina zápasu Vyhňák začal záhy po indicidentu zpytovat svědomí. „Je to normální, pohodový kluk. Hned věděl, že udělal chybu. Už ji ale nevrátí,“ zmínil Přikryl.

Smířlivě o svém klubovém kolegovi hovořil i trenér Výstup. „Hned se přišel omluvit. Věděl, co udělal. Je mu to líto. My to s ním dál řešit nebudeme. Kdo dnes pro fotbal něco udělá? Chodil pravidelně mávat a byl ochotný jako dobrovolník pomoct své obci a klubu. Kdo by to teď dělal? Prostě nastal zkrat,“ poznamenal.

Pro Sobůlky je incident o to nepříjemnější, že se tým nacházel na čele tabulky prostřední okresní soutěže, nyní jej čeká trest. „Kdoví, čeho se dočkáme. Sám vůbec nevím, co nám hrozí. Nicméně nejhůř stejně dopadl Petr, kterého to mrzí nejvíc a musí se s tím nějak srovnat, “ poznamenal sobůlský lodivod.

Disciplinární komise se inkriminovaným zákrokem bude zabývat ve středu. „Mám zákaz se do té doby k této věci vyjadřovat,“ reagoval předseda disciplinární komise hodonínského okresního svazu Marek Vajdík.

Vztahy mezi oběma týmy ovšem přes nepříjemnou událost neutrpí. „Vůbec, hrajeme spolu i přátelské zápasy, s Vlastou Výstupem se známe, i kluci ze Sobůlek byli špatní z toho, co se stalo,“ dodal Přikryl.