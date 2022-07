Místo Premier League česká nejvyšší soutěž. Bernardo Rosa totiž přišel do Pardubic z West Ham United. Je nutné dodat, že nastupoval „jen“ za jeho juniorku. FORTUNA:LIGU nebere jako krok zpět.

„Těším se, až si zahraji ligu v jiné zemi s rozdílným stylem fotbalu. Určitě mě to posune v kariéře o něco dál,“ přemítá Bernardo Rosa.

Charakteristika každého brazilského hráče se podobá jako vejce vejci.

„Jsem technický hráč. Snažím se být silný s balonem a při hře jeden na jednoho. V Anglii se hraje velmi fyzický fotbal, proto o sobě mohu říct, že jsem také dobře fyzicky připravený fotbalista,“ popisuje své přednosti.

„Překvapivě“ je použitelný na více postech. V Jižní Americe se malí kluci učí všechno. Není od sedmi let rozhodnuto o jejich budoucnosti.

„Můžu hrát záložníka, ale také umím beka,“ vysvětluje jednadvacetiletý borec.

Jako každý člověk má sny. Sportovní i cestovatelské.

„Chtěl bych si zahrát za národní tým Brazílie. A vždycky jsem se chtěl podívat do Prahy, protože je to hezké město. Zatím jsem ale k tomu neměl příležitost. Snad to vyjde teď, když jsem v Pardubicích,“ přeje si Rosa.

Tak to už je splněno předem, protože pardubičtí fotbalisté budou ještě v podzimní části hrát všechny své domácí zápasy v Ďolíčku.

Bernardo Rosa ve vítězné generálce proti Vlašimi nastoupil. Zdroj: Radek Klier

Útočný zabiják

Na rozdíl od svého krajana, který absolvoval celou přípravu, dorazil do Pardubic až na její závěrečnou fázi. Přesto stačily tři zápasy a Leonardo Lima zaujal natolik, že si ním klub plácl.

„Plním si sen. Slyším o evropském fotbalu samé dobré věci, občas se dívám na zápasy svého bratra, který hraje za PAOK Soluň. Vždycky jsem chtěl hrát v Evropě. Chci pomoci klubu dosáhnout cílů v nové sezoně,“ vyznává se Leonardo Lima, který se kvůli bratrovi vzdal přezdívky Leonardo Jabá. On používá zkrácenou verzi Leo Jabá.

Zatímco Rosa ovládá především defenzivu, tak jeho mladší kolega (20 let) upaluje hlavně dopředu.

„Jsem rychlý útočník. Myslím, že umím souboje jeden na jednoho a mám dobré zakončení,“ varuje pardubické soupeře Lima.

Oba dva budou moci o svých kvalitách přesvědčit už v neděli od 16 hodin proti Českým Budějovicím.

Leonardo Lima v zápase proti Vlašimi, kde vstřelil jednu branku.Zdroj: Radek Klier

Glosa Zdeňka Zamastila

S Brazilci snad ani nejde minout terč

Nemůžete sáhnout vedle… Slogan jako z nějaké reklamy. Nicméně pro brazilské fotbalisty platí stoprocentně. V této zemi snad neexistuje žádné kopyto. Děti si kopají se vším, co jim přijde pod nohy. A když mají štěstí, že si jich na ulici všimnou lovci talentů, mohou své schopnosti rozvíjet i s míčem. Vzhledem k tomu jaká tam panuje situace na trhu práce, sní o tom, že si zahrají v bohatší Evropě. Jasně, vždy se najdou lepší než ti dobří fotbalisté. Ti také končí na nejslavnějších adresách. Naštěstí brazilských kreativců je tolik, že zbudou i na provinční kluby. Jedním z nich jsou Pardubice. Už jednou se jim jihoamerické zboží osvědčilo. Co nová várka?