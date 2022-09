Fakta – branky: 45+2. Pokorný, 76. Růsek (Breite). Rozhodčí: Hocek – Machač, Kotalík. ŽK: Svoboda – Poulolo, Chytil, Pokorný. ČK: Bernardo Rosa. Diváci: 636. Poločas: 0:1. FK Pardubice: Markovič – Rosa, Vlček, Hranáč, Svoboda – Tischler – Sychra (60. Lima), Hlavatý, Janošek (89. Akosah-Bempah), Mareš (46. Kostka) – Červenka (71. Černý). SK Sigma Olomouc: Trefil – Chvátal, Pokorný, Poulolo (46. Beneš), Zmrzlý – Breite (89. Greššák), Spáčil (63. Ventúra) – Navrátil (85. Sláma), Růsek, Vodháněl (46. Matoušek III) – Chytil.

Hned od úvodních minut bylo znát, že Pardubice mají naordinovanou především defenzivní taktiku. Do dvacáté minuty se hrálo na polovině domácích a svěřenci trenéra Němečka se nemohli dostat do zápasového tempa. To se však náhle změnilo.

Východočeši se začali herně vyrovnávat svému soupeři, ale žádnou velkou příležitost si nevybojovali. Naopak, Olomouc hned několikrát nastřelila brankovou konstrukci a Markovič také musel několikrát zasahovat.

Klíčový moment zápasu přišel v devětatřicáté minutě. Olomouc utíkala do rychlého protiútoku. To tak nenechal Bernardo Rosa, který Vodháněla nešetrně zfauloval. Nejprve sice viděl žlutou kartu, ale následně rozhodčí po komunikaci s videorozhodčím, tasil kartu červenou.

Od té doby se pardubický plán na úspěch sesypal. V poslední minutě první půle se Olomoučtí dostali do vedení, když po Růskově hlavičce do tyče se míč odrazil k Pokornému, který se už nemýlil.

Druhá půle byla v uvozovkách spíše povinností a na hráčích Pardubic bylo vidět, jak moc se trápí. Olomouc bušila do obrany Východočechů, ale dlouhou dobu bez úspěchu, a to především díky výkonu výborně chytajícího Markoviče.

Hosté s přibývajícími minutami neopouštěli polovinu Pardubic. Jednu šanci v utkání ještě svěřenci trenéra Jílka proměnili. Radim Breite si počkal na náběh spoluhráčů, a ten přišel. Přiřítil se Antonín Růsek, který s přehledem prostřelil Markoviče. To bylo také to poslední, zajímavé, co se v Ďolíčku stalo.

Pokud by se měly hledat pozitiva. Tak tím bude výkon pardubického brankáře, který předvedl skvělý výkon.

Pardubice nadále zůstávají na posledním místě FORTUNA:LIGY, kde minimálně do příštího utkání budou setrvávat se třemi body.