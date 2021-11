TEPLICE – PARDUBICE 1:2 (0:1).

Fakta – branky: 90.+8 Chlumecký – 39. Chytil, 80. Červ z penalty. Rozhodčí: Szikszay – Kříž, Slavíček – Zelinka (video). ŽK: Mareček, Mareš, Chlumecký, Krunert – Červ, Kostka, Matějka, Chytil, Huf. Diváci: 1548. Teplice: Grigar – Vondrášek, Chlumecký, Knapík, Hyčka – Rezek (80. Radosta), Mareček, Trubač (59. Fortelný), Jukl (60. Krunert), Kodad (68. D. Černý) – Mareš (59. Succar). Trenér: Jarošík. Pardubice: Boháč – Kostka (89. Halász), Jeřábek, Toml, Čelůstka – Červ, Tischler – Chytil (89. P. Černý), Beran (62. Šimek), Lupač – Matějka (69. Huf). Trenéři: Novotný a Krejčí.

Mojmír Chytil první gól vstřelil a druhý zařídil, když po faulu na jeho osobu byla nařízena penalta.. Zdroj: Radek Klier

A zase štístko Chytil

Tak, jak se čekalo, o pohledném fotbale nemohla být ani řeč. Ne severu Čech vypukla sportovní válka.

„Hráli jsme ze zajištěné obrany, a nechali Teplice kombinovat na jejich polovině,“ podotýká pardubický hrdina Mojmír Chytil.

On vstřelil ten veledůležitý a vítězný gól. Dal by se popsat asi takto: Chycený Chytil vyslal na Grigara nechytatelnou hlavičku, kterou teplický gólman nechytil…

„Po úvodní brance z nás spadla tíha obrovské zodpovědnosti,“ popisuje stav mysli pardubického týmu.

Pro zajímavost: Mojmír Chytil vstřelil svůj poslední gól do sítě pražských Bohemians, tedy v utkání, kdy Pardubice naposledy vyhrály. Někdy v polovině srpna.

Po změně stran hosté poctivě bránili a vyráželi do rychlých protiútoků. Po jednom z výpadů rozhodl VAR o penaltě. Jenže Huf ji zahodil. Tepličtí se však při dorážce nevyvarovali dalšího faulu a video řeklo sudímu: repete! Tentokrát už se Červ nemýlil.

„V prvním případě mě držel od začátku Chlumecký. Poté, co se penalta nedala, tak jsem šel za míčem a dostal jsem na koleno a do lýtka. Jestli to byl faul, to nevím. Nicméně je dobře, že máme VAR. Každý souboj rozhodčí nemůže uhlídat. Při prvním kontaktu jsem se hlásil o penaltu, při druhém ne,“ vysvětluje Chytil, který dodává: „Výhra nám pomůže. Zůstali jsme sice stále třetí od konce, v klidu být nemůžeme, ale ulevilo se nám.“

V osmé minutě nastavení Telice kosmeticky výsledek upravily. Ani inkasovaný gól však pardubické veselí nemohl utlumit.

Jaroslav Novotný, trenér FK Pardubice:

"Věděli jsme, že to utkání bude těžké. V první půli jsme hráli dobře, dobře jsme bránili, chodili z toho do protiútoků. Povedlo se nám dát první gól, to nás uklidnilo. Ve druhém poločase měly Teplice víc míč na kopačkách, ale my dobře bránili. Nedali jsme třetí penaltu v řadě, naštěstí přišla druhá. Závěr se proměnil v horor. Nastavení bylo dlouhé, domácí vrhli vše do útoku a vypracovali si pár šancí. Naštěstí jsme to zvládli. Musím poděkovat našim fanouškům, od začátku zápasu jsme si připadali jako doma. Hráči nechali na hřišti srdce. Vrátili jsme se na vlnu, kterou jsme měli vloni. Přiklonilo se k nám i štěstí. Kluci udělali pro výhru maximum."