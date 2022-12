„Úžasné. Nečekal jsem, že se dostanu na hřiště. Alespoň jsem se mohl trochu ukázat. Je to pro mě motivace jednou se v prvním týmu usadit,“ říká hráč ročníku 2004.

„Spartu jsme skoro k ničemu nepustili. Celý zápas jsme soupeře tlačili. Škoda pokaženého konce,“ dodává Tecl.

Trenérský štáb v čele s Radoslavem Kováčem mohl být s úvodním vystoupením spokojen. Vždyť rezerva letenského klubu zdolala Teplice 4:1.

„Vedli jsme 3:0 a pak jsme utkání zbytečně zdramatizovali. Jako ligový tým, bychom to měli dohrát ve větší kvalitě. Ale kluci jsou mladí a stále se učí. V globále beru pozitivně. Znovu mi tento zápas něco ukázal,“ podotýká Kováč.

„Zápas se hrál na fantastickém terénu za výborného počasí. Měl svoji kvalitu. Zkoušeli jsme hodně hráčů, a tak to bylo někdy neurovnané. Mám strach o Helešice, protože mu křuplo v kotníku a to je pro nás špatná zpráva. Sestava proti Spartě měla daleko do té z mistrovských zápasů.

„Nechali jsme odpočívat reprezentanty, kteří se vrátili ze srazu. Už se ale vrací k týmu. Jak zítra proti Teplicím, tak v pátek s Vlašimí už chceme, aby se dostali do vyššího rytmu,“ říká Kováč.

Seznamte se s novými hráči

Colet Kapanga

(22 let, DR Kongo)

Dvaadvacetiletý mladík je sice rodák z konžské Kinshasy, ale měl to na Vinici relativně blízko. Podzimní sezonu totiž odehrál v Hlinsku, kde mu byl spoluhráčem v pardubickém klubu dobře známý Martin Šejvl. Kapanga proti rezervě pražské Sparty nastoupil na levé straně zálohy a jeho ofenzivní zaměření bylo zřejmé. V minulých letech hrál zejména ve francouzských klubech v nižších soutěžích, naposledy v rezervě druholigového Paris FC. Do divizního Hlinska dorazil na přímluvu Joela Kayamby, který tam také hrával.

Ibrahima Ndiape Sow

(22 let, Senegal)

Na hrotu útoku nastoupil proti Spartě B rodák z Dakaru Ibrahima Sow. Poslední dva roky hrál lotyšskou ligu. Nejprve bojoval za Valmieru, s níž získal v lize stříbrnou medaili a zahrál si i předkolo Konferenční ligy UEFA. V lednu (lotyšská liga se hraje jaro – podzim) šel na hostování do FK Tukums, za který nastupoval ještě před měsícem, než dorazil na Vinici. Celkem odehrál v lotyšské lize přes pět desítek utkání, ve kterých zaznamenal sedmnáct branek.

Rangel Martins Hyslan

(21 let, Brazílie)

Rodák ze státu Rio de Janeiro nastoupil v pardubické záložní řadě. Je mu jednadvacet let, do Evropy zamířil poté, co nastupoval v dresu Boavista SC ve městě Saquarema. Jeho první angažmá na starém kontinentu bylo v německém SV Grün-Weiß Lübben. Tam dorazil letos v lednu, v Brandenburglize nastoupil do deseti utkání, v nichž vstřelil jeden gól.

Da Silva Alves Jefferson

(25 let, Brazílie)

Nejstarší z testovaných hráčů Jefferson naskočil do utkání ve druhém poločasu. Do Pardubic přišel stejnou cestou jako Hyslan, tedy z německého Lübbenu. Tam zamířil poté, co v rodné Brazílii vystřídal několik klubů v nižších soutěží. Zajímavé je, že pokud informace o něm budete hledat na fotbalových serverech, najdete ho také pod přezdívkou „Tchê Tchê“. Což je k české republice blízko…