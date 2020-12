Před týdnem zachránil Pardubicím bod v nastavení, nyní do stejné branky skóroval znovu. Již potřetí v řadě se gólově prosadil pardubický útočník David Huf. Ten přišel do hry tentokrát již ve 33. minutě, kdy vystřídal zraněného Pavla Černého.

V tu dobu již ovšem Východočeši prohrávali. V 7. minutě domácí rychle rozehráli autové vhazování, Pulkrab pak před brankou našel Tomáše Necida. "V první půli utkání ovlivnila naše chyba, kdy jsme inkasovali. Bylo znát, že jsme špatně začali, Bohemka byla aktivní," uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Ve druhém poločase se potom role obrátily, za vyrovnáním se tlačily Pardubice. "O přestávce jsme si řekli, že musíme být aktivnější a střílet. Bez toho góly nedáme. Začali jsme aktivně, ve druhé půli jsme byli lepším mužstvem," řekl Novotný.

První velkou šanci měl Huf v 60. minutě, ale mířil mimo tyče. O chvíli později už se mu podařilo vyrovnat. Po přihrávce Hlavatého prostřelil brankáře Koubu. "Honza Jeřábek mi posunul míč, já jsem se rozhlížel a vyvezl míč ještě víc. David Huf si dobře naběhl, udělal dobrý oblouček. Nahrávka pak byla o to jednodušší. Krásně si to pustil a výborně zakončil," poznamenal záložník Michal Hlavatý.

Se střelou Ewertona si pak Kouba poradil, na druhé straně hosté přečkali závar Bohemians, v němž Boháč chytil střelu Necida. A v 87. minutě ještě střílel vedle pardubický Huf.

"Měli jsme několik dobrých šancí. David Huf vyrovnal a nakonec mohl dát celkem tři góly. Je to škoda, ale i soupeř měl jednu tutovku, nakonec jsme s bodem spokojeni," poznamenal kouč Novotný a ke stavu Pavla Černého dodal: "Pavel má něco s lýtkem. Nevypadá to moc dobře, ale uvidíme, co na to řeknou lékaři."

K dalšímu utkání nastoupí Pardubice příští sobotu, kdy v Ďolíčku hostí Brno.

Bohemians - Pardubice 1:1

Fakta – branky: 7. Necid – 63. Huf. Rozhodčí: Hrubeš – Paták, Batík. ŽK: Köstl, Necid, Hronek. Bez diváků. Poločas: 1:0.

Bohemians Praha 1905: Kouba – Köstl, Hůlka, Vondra – Novák (56. Nečas), Hronek (82. Keita), Krch, Květ (68. Jindřišek), Schumacher (82. F. Hašek) – Pulkrab (56. Vaníček), Necid.

FK Pardubice: Boháč – Prosek, Šejvl, Toml, Surzyn – Jeřábek – Tischler, Hlavatý (86. Čihák), Solil (90. Cadu), Pfeifer (46. Ewerton) – P. Černý (33. Huf).