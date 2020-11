Průběh prvního poločasu byl vyrovnaný, ale velké šance nenabídl ani na jedné straně. V 15. minutě střílel Hlavatý vedle tyče, k opavské brance se nedostal míč ani při pokusu Surzyna.

Druhá půle začala příležitostí Pardubic, ale Cadu po přihrávce Tischlera vysoko přestřelil. O chvíli později mířil nad branku i Černý.

Pardubické šance přibývaly. V 63. minutě se po přímém kopu dostal k hlavičce Čihák, který v sestavě zastoupil chybějícího stopera Šejvla. Na brankové čáře zasahoval gólman Fendrich. Po kontrole u videa sudí signalizoval, že o gól nešlo.

Až v 67. minutě se Východočeši dočkali. Po rohovém kopu Surzyna se ve vápně prosadil Emil Tischler, jenž usměrnil míč nohou do sítě. "Viděl jsem, že balon přijde do mého prostoru, tak jsem se ho snažil trefit a poslat někam k tyči. Povedlo se to, mám z toho radost," uvedl Tischler.

Pardubičtí získali již čtvrtou prvoligovou výhru. "Pro nás to bylo důležité utkání vzhledem k restartu ligy. A těžké utkání, které bylo o jedné brance. Jsme obrovsky spokojeni s výsledkem. V obranné fázi jsme hráli dobře, v útočné jsme někdy zbytečně spěchali a kupili drobné chyby," řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

"O přestávce jsem apeloval na to, aby kluci byli trpěliví, že to bude o jedné brance. Myslel jsem si, že zákrok Fendricha nás nakopne, ale bohužel po další standardce dal hráč Pardubic gól placírkou. To je pro mě nepochopitelné. My máme problém ve finální fázi, je to takové krkolomné a zbrklé," uvedl Radoslav Kováč, trenér Opavy.

Parubice - Opava 1:0

Fakta - branka: 67. Tischler. Rozhodčí: Ardeleanu – Nádvorník, Caletka. ŽK: Čihák, trenér Krejčí, Surzyn, Cadu – Holík, Večerka, Helešic. Poločas: 0:0.

FK Pardubice: Boháč – Prosek, F. Čihák, Toml, Surzyn – Jeřábek– Tischler (87. Sláma), Solil, Hlavatý, Cadu (56. Pfeifer) – P. Černý (69. Huf). Trenér: Krejčí.

SFC Opava: Fendrich – Didiba, Žídek, Večerka – Zavadil (81. Darmovzal) – Mondek (59. Harazim), Texl (90. Rataj), Helešic – Holík – Dedič, Juřena (59. Pikul). Trenér: Kováč.