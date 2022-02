„Branky jsme Slavii darovali, a to proti takovému soupeři nejde,“ uvedl trenér východočeského týmu Miroslav Koubek.

Sešívaní potrestali hned první hradeckou minelu. Po necelých dvou minutách hry se srazili Král s Radou a těžil z toho Hromada. Následně vyšla favoritovi pohledná kombinace, na jejímž konci byl Lingr. Definitivně do kolen dostala Votroky chyba gólmana Fendricha, který při rozehrávce našel pouze nohu Olayinky. Od něj míč putoval na Tecla, jenž už měl při zakončení lehkou úlohu.

Koubek na průběh reagoval netradičním střídáním gólmanů, ale ani Vízek se neukázal v dobrém světle. Přesně po půlhodině hry neodhadl Masopustův centr, na který si znovu naskočil hostující kapitán Tecl a hlavičkoval „do prázdné“. Půlhodina hrůzy byla zpečetěna.

ZLEPŠENÍ PŘIŠLO

Votroci se přeci jen v druhé půli Pražanům vyrovnali. Pátý gól však přidala Slavia, když se nádherně trefil Lingr. Odměna za zlepšený výkon tak přišla až v nastavení, kdy svůj první ligový gól zaznamenal střídající Rybička. „Pro mě osobně to malá náplast je, ale nic to nemění na tom, že jsme proti Slavii vyhořeli,“ řekl hradecký záložník.

Miroslav Koubek, trenér Hradce: „Dostali jsme lekci, o tom není pochyb. My jsme to Slavii strašně ulehčili, inkasovali jsme velmi laciné branky po naších individuálních chybách, proti týmu s evropskými zkušenostmi to nejde. Rozdíl mezi týmy je a tentokrát byl opravdu velký."

Jindřich Trpišovský, trenér Slavie: „Nám pomohla produktivita, šli jsme brzy do vedení a proměňovali jsme šance. Jsem za to strašně rád, protože jinak je Hradec výborně organizovaný do defenzívy a vždy je to s ním těžké. Góly nám hodně pomohly, druhý poločas už byl totiž z naši strany bídny."

Hradec Králové - Slavia Praha 1:5

Fakta – Branky: 90 + 1. Rybička – 2. Hromada, 12. a 71. Lingr, 22. a 30. Tecl. Rozhodčí: Klíma – Hájek, Leška. Žluté karty: Kučera – Lingr, Samek. Diváci: 2514. Poločas: 0:4. Sestavy – FC Hradec Králové: Fendrich (27. Vízek) – Jakub Klíma, J. Král, Leibl – Mejdr, Kučera (83. Rybička), J. Rada (61. D. Doležal), Harazim (27. F. Novotný) – Kubala, Vašulín (83. Kodeš), Vlkanova. SK Slavia Praha: Mandous – Masopust, Ousou (73. Oscar), Kačaraba (34. Talovierov), Jurásek – Hromada (54. Samek), Holeš – Lingr, Madsen, Olayinka (72. Schranz) – Tecl (73. Fila).