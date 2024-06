První herní testy čekají o nadcházejícím víkendu pardubické fotbalisty připravující se na příští ročník nejvyšší soutěže pod vedením trenérského týmu nového hlavního kouče Jiřího Saňáka. Ten svoje hráče vyzkouší během sobotního zajímavého dvojutkání, kdy nejprve od 14 hodin nastoupí Pardubice na stadionu v Roudnici nad Labem proti Slavii Praha a od 17.30 je potom na programu duel na hřišti divizního Komárova, kde se slaví výročí 100 let tamního fotbalu.

Do akce půjdou i nové tváře, které zabojují o svoje místo v pardubickém kádru. Aktuálně se do tréninku zapojily dvě zahraniční akvizice. Jednou z nich je osmnáctiletý nigerijský střední obránce Enyiazu Chukwuebuka, který působil v hlavním městě své vlasti Lagosu v mládežnických kategoriích 36 Lion Soccer Academy, odkud do Česka přišel dobře známý Yira Sor.

Loïs Fauriel (21 let) je francouzský levý obránce s kořeny z Konga, v mládeži vyrůstal mimo jiné v Olympique Marseille, kde později hrál mezi dospělými za rezervu. Poslední dva roky strávil na Kypru, minulou sezonu oblékal pravidelně dres druholigového klubu Ayia Napa.

„Oba hráči dostanou prostor v trénincích a zasáhnou podle rozhodnutí trenérů do sobotních přípravných utkání. Pak uvidíme, zda ses nimi budeme bavit o jejich angažmá u nás,“ sdělil na klubovém webu sportovní ředitel Vít Zavřel.

Dříve vešlo ve známost, že do přípravy se zapojil pardubický odchovanec Adam Fousek, který strávil posledních pět let ve Zbrojovce Brno. Tento týden podepsal zkušený záložník v Pardubicích smlouvu a stal se jejich hráčem. Odchovancem klubu je také brankář Jan Stejskal, kmenový hráč Slavie, který nastupoval v uplynulém ročníku za druholigový Vyškov.I v jeho případě se jedná o trvalém přestupu do Pardubic.

Pohyby dovnitř kádru, ale také pohyby ven z kádru, do je každoroční rutina nejen pardubického klubu a léto 2024 není v tomhle směru pochopitelně výjimkou. „Bernardo Rosa odchází na roční angažmá do Vlašimi, kde je na testech také Adam Lupač a ve Varnsdorfu se připravuje Jakub Svatoš,“ vypočetl nynější stav odchodů Vít Zavřel.

Další program přípravných zápasů je následující. Ve středu 3. července od 17 hodin změří Pardubice síly s Duklou Praha (v Lázních Bohdaneč), v sobotu 6. července vyjedou do německého Baiersdorfu k utkání s Fürthem a v pátek 12. července je čeká generálka na ligový výkop, kdy od 18 hodin v CFIG Areně přivítají Chrudim.