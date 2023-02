„Když jsi poslední, tak potřebuješ, aby tabulka kolem tebe, respektive výsledky ti byly nakloněny. No a Jablonec vyhrál v Ostravě a hlavně Zlín porazil Teplice. Pro náš mladý tým je celou sezonu ten tlak neskutečné náročný a takhle se ještě zvýšil. Kluci to ale zvládli fantasticky,“ předesílá pardubický trenér Radoslav Kováč.

Mladá Boleslav, země to zaslíbená. Na podzim Pardubice vybraly královéhradecký azyl a teď úřadovaly v Lokotrans Areně znovu. Připsaly si první jarní výhru a hlavně okamžitě vrátily manko na předposledního zpět na tři body.

Jim tři body zajistila střela Dominika Janoška, který ji otřel o jednoho z hráčů soupeře. Takže po vlastní brance libereckého Plechatého stál fotbalový bůh znovu na straně Pardubic a vlastně i Janoška, který na stadionu U Nisy rozehrával ten klíčový rohový kop. Na druhou stranu: Bez ranky není branky…

„Snažím se teď střílet co nejvíc. I trenér mě k tomu nabádá. Pak už jsem jenom viděl, jak letí míč do brány. Jsem rád, že to tam zapadlo, ale hlavně, že jsem pomohl týmu ke třem bodům. Jsme mladý tým, který těch bodů nemá moc,“ poukázal na známý fakt Dominik Janošek.

Ten se po utkání ve městě automobilů vyhoupl do čela klubové tabulky.

„Jany změnil svoji hru. Pohybuje se ve správných prostorech. Má skvělou kopací techniku a jsme rádi, že mu to tam padá. Dal už čtyři góly. Konečně střílí z míst, kde má šanci dát gól. Vždycky se motal kolem lajn a někde u laviček, kde byl strašně neefektivní. Jsem rád že to pochopil a v dosažených gólech může vidět zpětnou vazbu. Doufám, že v tomto trendu bude pokračovat,“ vysvětlil Janoškovu proměnu Kováč.

Pro zajímavost Dominik Janošek tři z gólů zaznamenal v Mladé Boleslavi. Před tím dva do sítě Hradce, včetně trestného kopu ala Cristiano Ronaldo. Zdá, se že po svém dřívějším angažmá v modrobílém dresu si pamatuje každý drn Lokotrans Areny….

Body jsme potřebovali jako sůl

Pardubický tým na jaře pokračuje v odbourávání syndromu standardní situace. Právě podzimní utkání s Boleslaví v Ďolíčku odhalilo obrovské problémy při rohových kopech. Po deseti minutách prohrávali 0:2, když se dvakrát prosadil Milan Škoda. I když, je spravedlivé poznamenat, že tehdy chyběl trenérům Jiřímu Krejčímu a Jaroslavu Novotnému (po utkání odvolaným) ze Slavie vyloučený Robin Hranáč. V tomto utkání hosté ubránili hned čtrnáct rohů!

„Uskákali jsme se to. Ve druhém poločase Boleslav hodně zjednodušila hru. Všechny balony dávala hned za obranu. Ladra, Kušej jsou náběhoví, siloví hráči. Dobře jsme nabírali. Kluci si dobře vedli i ve vzdušných soubojích a co prošlo, pochytal Nita. Florin znovu ukázal jak je pro nás platným hráčem. Hlavně pro klid spoluhráčů před ním,“ podotkl Kováč.

„Klíčové bylo, že jsme přežili všechny standardky. Někdy i se štěstím. Bolka má ve svém středu hráče jako Škoda a Suchý a ti je umí zakončovat,“ doplnil trenérova slova Janošek.

Zdroj: FB/FK Pardubice

Na tříbodovém výkonu FK Pardubice ale lze nalézt kaňky. V začátcích obou dvou poločasů jako by na hřišti neexistoval.

„V první půli si domácí v úvodu vypracovali dva tři rohy, při kterých jsme měli trochu problémy. Pak jsme se do toho dostali. Měli jsme hodně dobrých střel, ale ty nadějné situace jsme nedohráli. Dali jsme ale gól, což bylo hodně důležité, protože podobné zápasy jsou o tom, kdo první skóruje. V začátku druhého poločasu jsme se se znovu na nějakých deset až patnáct minut nechali zatlačit. Byli jsme pasivní a zalezlí. Měli jsme štěstí, že domácí nevyrovnali. Pak jsme se tam nějak srovnali a nakonec jsme byli o gól šťastnější. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli s nulou," konstatoval potěšeně Radoslav Kováč.

„Všichni jsme rádi za tři body, které jsme fakt potřebovali jako sůl. Navíc, když Zlín v sobotu vyhrál. Byla to válka a my jsme v ní byli ti šťastnější,“ přiznal sportovně Dominik Janošek.

Glosa Zdeňka Zamastila: Stačí vstřelit gól, on to vzadu zavře…

X faktor, hlavní tvář, jazýček na misce vah… Říkejte si tomu, jak chcete. Všechna označení mají stejný význam. Dá se říci, že jsou synonymum pro Florina Nitu. Rumunský reprezentant se postavil mezi pardubické tři tyče ve třech zápasech a inkasoval tři branky, z toho jednu z penalty a jednu ze situace, kdy čelil střelci tváří v tvář. Co je ale nejdůležitější svůj nový tým postrčil ke čtyřem bodům. Ke čtyřem bodům z venkovního prostředí. Věc na podzim, až na výhru v hradeckém azylu nevídaná. Efekt Nita zafungoval okamžitě. A jaká je jeho podstata? Stačí vstřelit jeden a třeba i ušmudlaný gól a on to vzadu zavře. Přesně to se stalo ve víkendovém utkání v Mladé Boleslavi. Nutno podotknout, že projekt Efekt Nita má ještě vedlejší, možná ne tak vedlejší, účinky. S přítomností tohoto zkušeného gólmana roste sebedůvěra obranné čtyřky před ním. Určitě proto, že si beci mohou dovolit udělat sem tam nějakou chybu. Protože, Florin nebezpečí uhasí. Bodejť by ne. Určitě se nestal omylem nejlepším rumunským fotbalistou roku 2021. Samozřejmě, že je jen člověk a nelze ho neustále vybízet k bravurním zákrokům. Naštěstí pro něj, v případě pardubického týmu je to jako s havarijním pojištěním: Když si ho zavedete, bourat nebudete… Kováčovi svěřenci s oporou za zády oproti podzimu totiž chybují minimálně. Už jen proto, se s přehledem nejlépe placená pardubická posila v historii klubu, který bere měsíčně možná více než zbývající kádr dohromady (na jeho financování se podílí zhruba z devadesáti procent Sparta, odkud přišel) se jednoznačně vyplácí.