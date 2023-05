Dýchá se jim zase o něco lépe. Ale fakt jen o něco… Ve východočeském derby pardubičtí fotbalisté porazili Hradec Králové a po prohře Zlína v Plzni vyplavali ze dna tabulky. Jenže nespí ani jejich nepřátelé. Teplice šokovaly výhrou v Olomouci a České Budějovice zdemolovaly Jablonec, jednoho z nejlepších týmů jara. Ve vloženém kole se Kováčovi boys přivítají Slovácko. Zatímco domácí už se nevyhnou skupině o záchranu a jejich cílem je vybudovat si v ní co nejlepší pozici, tak Svědíkovci usilují o návrat na čtvrtou příčku. Pardubice znovu sází na kouzlo nové arény…

Na podporu zaplněné arény budou pardubičtí fotbalisté spoléhat i proti Slovácku. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

FORTUNA:LIGA - 29. kolo

FK Pardubice (15. místo, 25 bodů, 25:54) - 1. FC Slovácko (5. místo, 43 bodů, 34:35)

Úterý 17:30, CFIG Arena

Před prestižním utkáním, vždyť Martin Svědík se stal spolutvůrcem pardubického zázraku, se nabízí otázka. Přenesou si Pardubice do utkání euforii z vítězného derby, nebo zůstanou pod tlakem? Pod tlakem toho, že se jim soupeři před nimi vzdálili.

„V nějaké euforii do utkání vůbec nemůžeme jít. Tu jsme si užili bezprostředně po zápase s Hradcem. Pak už jsme se rychle přeorientovali na Slovácko. Naopak musíme si zachovat chladnou hlavu. Nesmí nás rozházet náš neúspěch, případně úspěchy našich konkurentů. Pro nás to bude boj na krev do posledního kola. Je důležité jít do nadstavby s tím, abychom neměli na nikoho žádné velké manko. Nejlépe si za zbývající dvě kola vypracovat nějaký náskok na poslední místo,“ velí pardubický kapitán Pavel Černý.

Jediný gól jako na podzim?

V úterý bude útočit do obrany evropského formátu. Slovácko si totiž v letošní sezoně poprvé otestovalo, jaká je konkurence na starém kontinentu.

„Perou se o první čtyřku, chtějí znovu do evropských pohárů. Možná ze začátku sezony se jim tolik nedařilo. Hráli zároveň evropské poháry a nebyli zvyklí na systém víkend čtvrtek víkend. To jim bralo trochu sil. Teď už hrají zase jenom jednu soutěž,“ prokazuje znalosti o soupeři pardubický harcovník, který dodává:

„Víme, že se jedná o kombinační tým. Hodně běhavý a hodně útočný. Nemůžeme s nimi hrát hurá fotbal od brány k bráně. To bychom se utavili. Víkendové kolo sebralo oběma týmům dost sil. Ze začátku očekávám opatrný fotbal. Četl jsem, že teď moc gólů nedávají. Myslím si, že ho rozhodne jediný. Budeme ale muset předvést minimálně stejný výkon jako proti Hradci a doufat, že to bude na něco stačit,“ přemítá Černý.

Jediná branka rozhodla také podzimní duel. Po rohovém kopu Slovácka. Také tehdy šli pardubičtí fotbalisté do zápasu po výhře nad Hradcem. Hráli však ustrašeně.

„V Uherském Hradišti jsme podali špatný výkon. I když paradoxně jsme tam udrželi v poločase bezbrankový stav. Ve druhém poločase nás přejeli,“ vzpomíná.

Nová aréna jako vysoký trumf

Teď budou mít Černý a spol za zády podporu zaplněné CFIG Areny. Kouzlo nového stánku je silnější a silnější. Pardubice na novém stadionu padly pouze se Slavií i Spartou a remizovaly s Baníkem. V jarní části drží v rukou vysoký trumf…

„Pevně věřím, že zase přijdou lidi, kteří nás poženou dopředu. Hraje se tady úplně jinak než v Ďolíčku. Pokaždé je vyprodáno. Opravdu tady můžeme odehrát vyrovnané utkání s každým a každého porazit. Liga je strašně vyrovnaná. Je skvělá jedna věc. Soupeři už prostě vědí, že si do Pardubic nepřijedou pro tři body jen tak.

Pardubice se výhrou nad Hradcem odpoutaly z poslední příčky. Stejně jako v loňské sezoně se však ocitly v nižší společnosti…

„Skupina o záchranu bude asi masakr. Tam se to bude dost řezat. Bude rozhodovat každý bod. Vloni byla pozadu Karviná a šlo prakticky jen o to, které dva týmy půjdou do baráže. Letos se ale hraje rovněž o přímý sestup. No a logicky nikdo nechce skončit poslední,“ opakuje známou pravdu střelec vítězné branky z derby.

V letošní sezoně se Pavel Černý prosadil čtyřikrát. A pokud bude dál platit: Když se trefí fotbalista s přezdívkou Rum, tak se Pardubice nemusejí bát, že prohrají…