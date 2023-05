Poprvé. Od té doby, co se Pardubice po půlstoletí vrátily do nejvyšší soutěže, střetly se s Hradcem Králové na vlastním stadionu. Jinak poslední prvoligové derby se ve městě na Labi a Chrudimce hrálo před předlouhými 64 lety. Stejně jako na podzim v Mladé Boleslavi potřebovaly body jako sůl. Znovu totiž před východočeským derby uzavíraly ligový peloton. A znovu svého odvěkého rivala zdolaly. Ale jeden rozdíl tu je. Pardubičtí fotbalisté opustili totální dno tabulky. Tříbodovou pečeť otiskl do derby matador Pavel Černý. Navíc poprvé v CFIG Areně udrželi čisté konto.

Fobalové utkání Fortuna ligy mezi FK Pardubice a FC Hradec Králové. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

FORTUNA:LIGA - 28. kolo

FK Pardubice - FC Hradec Králové 1:0 (0:0)

Fakta - branka: 56. Černý. Rozhodčí: Szikszay – Mokrusch, Volf. Žluté karty: Kostka, Vacek, Chlumecký, Helešic, Pikul, Nita – Klíma, Leibl, Bajza. Červená karta: 90. Leibl. Diváci: 4450. FK Pardubice: Nita – Icha, Vlček, Hranáč, Chlumecký – Vacek – Kostka (82. Helešic), Janošek (87. J. Jeřábek), Hlavatý (82. Darmovzal), Sychra (71. Pikul) – Černý (71. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč. FC Hradec Králové: Bajza – Ja. Klíma (72. J. Kučera), Čech, Leibl – Harazim, Smrž, Kodeš (83. P. Dvořák), Novotný (61. Koubek) – Rada, Ryneš – Vašulín. Trenér: Stanislav Hejkal

Pardubický trenér Radoslav Kováč poprvé na jaře vyslal do základní sestavy Vojtěcha Sychru. Hradec Králové znovu vedl jako hlavní kouč Stanislav Hejkal, který zastupuje nemocného Miroslava Koubka.

Za ideálního fotbalového počasí vlétli Pardubičtí do utkáni jako vítr, přestože panovalo bezvětří. Ihned po rozehrávce se dostal míč ke Hlavatému, který poslal centr do vápna, ovšem Janoškovu střelu obránce zblokoval. V 6. minutě měli hosté tutovku. Harazimova tečovaná přihrávka vzduchem našla úplně volného Novotného, ten však trefil jen Nitu. Dlouhých dvacet minut se na hrací ploše nic nedělo. Balon drželi častěji na kopačkách hradečtí hráči. Domácím se nedařilo pronikat za jejich obranu. Na konci první půlhodiny se vrátili k taktice ze samotného úvodu. Do šestnáctky soupeře létal míč za míčem, ale hosté buď střely zastavili, nebo vůbec útočící stranu nepustili k zakončení. Když už se oba týmy chystaly do kabiny, sahaly Pardubice po otevíracím gólu. Janošek špičkou přistrčil míč Černému, ten ho bez rozpaků nasměroval na „malé mlíko“ jenže Hlavatý z pěti metrů pálil pouze do Bajzy.

Také do druhé poločasu vstoupili domácí aktivně. Nejdříve se dostali ke dvěma rohům a pak to přišlo. Hlavatý v tísni nabídl míč mezi malý čtverec a penaltu, kde číhal Černý. Bývalý hradecký hráč napnul hradeckou síť. Z domácích spadla nervozita. Po dalším rohovém kopu prosvištěla Hlavatého jedovka vedle tyče. V 75. minuty Hlavatý patičkou vyslal do brejku Pikula, který si všiml volného Janoška. Ten si míč zpracoval, správný okamžik střely ale prováhal a hostují obránce ji stačil ztlumit. V poslední čtvrthodině hosté začali utahovat útočné šrouby. Hrozili z rohových kopů a centry z krajů. V 85. podnikli domácí protiútoku. Janošek si vyměnil míč s Pikulem, jenže prvně jmenovaný místo střely z úhlu volil přihrávku na střeženého Helešice. Vzápětí přišla velká chvíle s velkým aplausem. Na hřiště se poprvé v této sezoně podíval emeritní kapitán Jan Jeřábek. V závěru utkání byl vyloučen po druhé žluté kartě Leibl po ataku na Pikula, který se svalil k zemi. V nastavení se už žádný pokus týmu ze severu nepřiblížil ke gólovým parametrům.

Řekli po utkání

Radoslav Kováč, trenér FK Pardubice: „Nezačali jsme moc dobře. Dvacet, třicet minut svazovala kluky nervozita. Moc jsme nehráli. Dostávali jsme spíše do soubojů, ke kterým má Hradec přizpůsobené hráče. Soupeř zahrával několik rohů a hodně standardek ze strany. Jak jsme to v poslední čtvrthodině první půle obrátili, tak jsme cítil, že můžeme urvat vítězství. Kluci byli dobře soustředěni. Chodili perfektně do soubojů. I když ho prohráli, tak soupeři situaci ztížili. Takhle se hraje derby. Nakonec jsme byli za naše snažení odměněni. Tři body jsou pro nás strašně důležité.“

Stanislav Hejkal, trenér FC Hradec Králové: „V týdnu před utkáním jsme si říkali, že musíme přistoupit k derby úplně jinak než na podzim. To se nepovedlo. Domácí si šli více za vítězstvím. Byli agresivnější v soubojích. Bylo na nich vidět, že chtějí tři body urvat více. U třech, čtyřech hráčů bych řekl, že podali slabý výkon. To v takovém zápase musí být znát. Kromě šance v úvodu to byl pro nás zápas bez střely na bránu. Když jsme mohli dát gól ze standardní situace, tak jsme si do určených prostorů nenabíhali. Prohra nás mrzí a musíme se s ní co nejrychleji oklepat.“