„Snažili jsme se vhodně tým doplnit a nahradit hráče, kteří odešli. Nyní jsme ve fázi, kdy bychom ještě rádi posílili na dvou postech. Nelze říct, jestli to je otázka dnů nebo týdnů. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet,“ řekl po výhře nad Vlašimí v ligové generálce Vít Zavřel (na snímku), sportovní ředitel FK Pardubice.

Po předchozí sezoně klub opustil třeba Michal Hlavatý, jenž se vrátil z hostování do Plzně. V Pardubicích už hrál druhou ligu a byl jednou z vůdčích postav v postupové sezoně. „Byl to příběh, který mám rád. On pomohl nám, my jsme zase pomohli jemu. Pravděpodobně se zase někam posune,“ poznamenal Zavřel.

Společně s Hlavatým skončil i Lukáš Pfeifer, jenž začal trénovat v Táborsku. Do Mladé Boleslavi se vrátil Brazilec Ewerton, Jablonec si zase po úspěšné sezoně vyhlédl Michala Surzyna.

Z hostování v Chrudimi už se nevrátil Ladislav Mužík, jenž podepsal smlouvu v Mladé Boleslavi. Na hostování do Třince, který vede kouč František Straka, pak zamířil útočník Michal Petráň.

Do mateřského klubu se z Pardubic po sezoně vrátil Jiří Sláma, zahájil přípravu v Olomouci, ale v červenci opět trénoval Pod Vinicí. A měl by i v další sezoně pokračovat.

„U Jirky Slámy jsme měli zájem o hostování, ale jedině s opcí. Podařilo se nám s Olomoucí dohodnout, ještě je potřeba vše administrativně dořešit. Bude tedy možnost, abychom ho za rok případně koupili,“ vysvětlil Zavřel.

PARDUBICKÉ TESTY

Hned na začátku letní přípravy přivítali Pardubičtí řadu hráčů formou zkoušky. Část letního období strávili v Pardubicích i Lukáš Cienciala z Baníku Ostrava, Josef Jakab z Dukly Praha nebo cizinci. Místo v kádru si nevybojovali.

Pracovat dál naopak trenéři chtějí s Ladislavem Dufkem, který je hráčem Mladé Boleslavi. „Ze všech tří stran je zájem, tak věřím, že tady zůstane. Bavíme se o ročním hostování, je to pro Mladou Boleslav mladý a perspektivní hráč,“ uvedl sportovní ředitel. Až později se připojil Adam Lupač z Benešova, jehož setrvání je taky ve hře.

Co už bylo jisté, jsou příchody tří fotbalistů ze Slavie Praha. Brankář Jakub Markovič má v Pardubicích hostovat dva roky. Na roční hostování pak přišli záložníci Michal Beran a Lukáš Červ. „Jsou to mladí a pracovití hráči, s nimi rádi pracujeme. Věřím, že všichni budou spokojeni. My, Slavia a samozřejmě hráči,“ prohlásil Zavřel.

FK Pardubice, sezóna 2021-2022Zdroj: Deník

Pardubický klub ovšem získal i hráče s víceletými kontrakty. Na východě Čech budou působit Brazilec Ramos Junior a Jan Halász, který byl hráčem Plzně. Oba už s týmem trénovali v průběhu jarní části.

Klub si pojistil i nejmladší hráče kádru. „Nový tříletý kontrakt mají Šimek, Sychra a Kurka. Vidíme v nich velký potenciál a věříme, že dorostou do první ligy,“ poznamenal sportovní ředitel Pardubic.

Pokračují i dva nejzkušenější členové týmu Jan Jeřábek a Pavel Černý. „Mají dvouletý kontrakt, tedy i pro nadcházející sezonu. Přáním vedení FK Pardubice je, aby si oba zahráli na novém stadionu. To znamená, aby to za rok neskončilo. Záleží samozřejmě na mnoha okolnostech. První věc je, aby kluci byli zdraví,“ naznačil Zavřel.

DALŠÍ DOPLNĚNÍ

Myšlenky už nyní směřují ke startu nové prvoligové sezony. „Rádi bychom navázali na loňskou sezonu. Vnímáme, že podzimní část sezony je hodně důležitá pro psychiku i náladu v kabině. Přiznám se, že bych byl rád, kdybychom tým ještě více doplnili. Nejsem ještě stoprocentně spokojený, snažíme se na tom pracovat,“ prohlásil Zavřel.

Hráčský kádr ještě nemusí být kompletní. „Doplnění může přijít třeba na páté kolo. Záleží taky, jak české kluby dopadnou v pohárových zápasech a jestli budou zužovat kádry. Řešíme i případný příchod ze zahraničí. Uvidíme, co nám z toho dopadne,“ doplnil.