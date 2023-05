Jednou by mu měli postavit sochu, zda se všechno podaří. Jedno je jisté, jestli se FK Pardubice zachrání ve FORTUNA:LIZE tak lví podíl na tom bude mít Florin Nita. Rumunský brankář ve službách východočeského klubu už několikrát v jarní části předvedl, že na něm stojí i padá bodový zisk celého týmu. Naposledy se tak stalo v zápase proti Zbrojovce Brno, které Pardubice ovládly výsledkem 2:0.

Hodnocení Radoslava Kováče po vítězném zápase v Brně. | Video: FK Pardubice

Vše ale mohlo být úplně jinak. Pardubičtí v první půli sice svého soupeře do ničeho nepustili a šli do vedení díky trefě Chlumeckého z rohového kopu. Druhá půle ale byla jiná píseň. Zbrojovka do ní vstoupila velmi aktivně. Nita totiž byl překonán brněnským Řezníčkem. Východočeši však měli velké štěstí, že rozhodčí viděl faul domácího kapitána.

Jan Jeřábek neskrýval nadšení po důležitém vítězství.

Zdroj: FK Pardubice

V následujících minutách domácí utahovali pomyslné šrouby a snaha se jim vyplatila. Ve smolném souboji totiž Jeřábek fauloval Alliho v pokutovém území a na světě tak byla první penalta.

Jakub Řezníček však míč poslal přesně vedle Florina Nity, který se zákrokem neměl sebemenší problém. Netrvalo dlouho a souboj číslo 2 byl na světě. Z něho vyšel lépe brněnský kapitán, jelikož byl faulován od brankáře hostů a pískala se v rychlém sledu druhá desítka.

Blýskalo se na třetí souboj. Nejlepší střelec soutěže se nebál pokutového kopu ani tentokrát, ale opět selhal. Míč poslal na druhou stranu, ale Nita tygřím skokem míč vyrazil.

Nita - Řezníček 2:0! Pardubice přežily dvě penalty a vezou z Brna zlaté tři body

V závěru se rumunský mág zaskvěl ještě skvělým zákrokem proti Ševčíkovi, když musel vytáhnout střelu z přímého kopu. Vítězství hostů nakonec potvrdil střídající Krobot a Pardubice tak oslavily velmi cenné tři body do tabulky.

„Nyní jsem nesmírně šťastný, že jsme tenhle zápas zvládli. I kvůli dešti to bylo hodně těžké, kluci v poli ale skvěle bojovali a díky tomu konečně z venku znovu vezeme důležité tři body,“ těšilo po utkání Florina Nitu, který rozkrývá i svůj recept na nejlepšího střelce ligy:

„Před každým zápasem se dívám na penalty soupeře, takže jsem se díval i na poslední penalty Brna. Na hřišti to ale je úplně jiné, spíše jsem se rozhodl v ten daný moment a naštěstí jsem dvakrát uspěl.“

Pardubice se díky vítězství na Brno bodově dotáhly a navíc mají ještě náskok na poslední Zlín, který prohrál v Teplicích 1:2.

„My se musíme koukat na sebe a vyhrávat, potom se nebudeme muset ohlížet kolem nás. Do konce sezóny se musíme semknout, hrát jako jeden tým stejně jako proti Brnu a v ideálním případě vyhrát všechny zbývající zápasy,“ vyhlašuje pardubický hrdina posledního duelu Florin Nita.