Po výhře nad Baníkem přišla lekce od Slovanu. Fotbalisté Pardubic prohráli na hřišti Liberce 1:4. Po přestávce se sice herně zvedli, ale se čtyřgólovou ztrátou už to bylo velmi složité.

„Všude jsme byli druzí, soupeř byl důraznější a aktivnější v nábězích. Byl v tom velký problém, mužstvo jsme nepoznávali,“ řekl o první půlhodině pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Slovan od začátku ukazoval, proč hrál v sezoně Evropskou ligu. „Liberec má kvalitní mužstvo, o tom jsme ani nepochybovali. Musíme se z chyb poučit a pracovat dál, čeká nás ještě hodně zápasů. Dostali jsme lekci,“ přiznal kouč.

Ve 25. minutě už Pardubice prohrávaly o tři góly. „V první půli bylo všechno špatně. Vstoupili jsme do zápasu, byla tam hned tyč. Místo toho, abychom se zvedli, tak jsme dostali gól. Od té doby se to s námi vezlo, následovaly další góly. Nedostali jsme se do hry, neměli odražené míče,“ popisoval stoper Martin Toml.

Za stavu 3:0 pro Liberec trenéři vystřídali tři hráče. „Po trojitém střídání jsme se trochu zvedli, chtěli jsme být nebezpeční i do útoku. Vyústila z toho i penalta, ale neproměnili jsme ji a inkasovali ještě počtvrté. To byla velká rána,“ dodal Novotný.

O přestávce se tým podařilo povzbudit. V úvodu druhého poločasu korigoval svým sedmým gólem v sezoně David Huf.

„Říkali jsme, že se musíme vrátit k tomu, co nás zdobilo. Více náběhů, více snahy jít do koncovky. Vytvořili jsme si nějaké šance, jednu jsme po pěkné akci proměnili, ale na větší korekci výsledku už to nebylo,“ poznamenal ještě pardubický trenér.

V týdnu o stadionu

V nejbližších dnech se pardubický tým bude připravovat na souboj se Slováckem, který se uskuteční opět v pátek. Na Východočechy čeká třetí tým FORTUNA:LIGY.

Důležité momenty pro budoucnost fotbalu v krajském městě se pak odehrají na radnici. Hlavní téma je rekonstrukce Letního stadionu. V pondělí má být představena vizualizace stadionu, kterou zpracoval vítěz výběrového řízení na dodavatele stavby. A ve čtvrtek se pak dlouholetým procesem bude znovu zabývat městské zastupitelstvo.