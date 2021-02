Důležité tři body. Východočeši získali první vítězství roku 2021 a nepovolili Příbrami, aby se v tabulce přiblížila. "Myslím, že jsme zápas zvládli a zaslouženě vyhráli. Byli jsme celý zápas lepším týmem, i když soupeř v některých momentech taky zahrozil. Měli jsme tam několik akcí, nebylo to jen o bojovnosti," hodnotil pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Domácí mohli skórovat již v první půli po faulu na Kostku, jenže Michal Hlavatý trefil z penalty pouze tyč. Na druhé straně střílel nebezpečně Zorvan, ale branku minul. Pardubický Hlavatý pak ještě jednou orazítkoval tyč příbramské branky.

Pardubice, které v sestavě postrádaly Jeřábka, Solila či Šejvla, měly blíže ke gólu i ve druhé půli. Nevyšlo to ovšem střídajícímu Hufovi, po kličce neskóroval ani Cadu. Až v 72. minutě si po centru Čelůstky srazil míč do vlastní sítě Jan Kvída.

"První poločas ovlivnila neporměněná penalta. Kdybychom se dřív uklidnili, tak by hra asi vypadala ještě lépe. Pořád jsme věřili, že gól dáme. Byl sice vlastní, ale po akci, kdy jsme k němu soupeře donutili," poznamenal trenér Novotný.



Hosté prohráli i ve třetím utkání v řadě, ke kterému nastoupili na stadionu soupeře. "Zaslouženě jsme prohráli, protože jsme nehráli dobře. Předchozí venkovní zápasy v Budějovicích a v Jablonci jsme zvládli herně lépe. Tentokrát jsme nebyli kvalitní na míči a v soubojích byli pozdě. Nakonec jsme smolným gólem prohráli," řekl Pavel Horváth, trenér Příbrami.



Pardubice v lednu poprvé získaly tři body. "Potřebovali jsme to po zápasech, ve kterých jsme zůstali bez bodu. Teď nás čekají dva zápasy venku, je to pro nás opravdu důležitá výhra," dodal Novotný.

Pardubice - Příbram 1:0

Fakta – branky: 72. vlastní (Kvída). Rozhodčí: Julínek – Horák, Hurych. ŽK: Hlavatý, Kostka – trenér Horváth, Laňka. Bez diváků. Poločas: 0:0.

FK Pardubice: Boháč – Surzyn, Čihák, Toml, T. Čelůstka – Hlavatý, Tischler – Cadu (90. Sláma), Kostka, Ewerton (61. Huf) – P. Černý (73. Pfeifer).

1. FK Příbram: Kočí – Laňka, Tregler, Soldát (46. Kvída), Vilotič, Svoboda (89. Dočekal) – Hájek (69. Januška), T. Pilík (89. Cmiljanovič), Nový (81. Antwi) – Zorvan, Voltr.