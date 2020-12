Prvně jmenovaný fotbalista se prosadil v 52. minutě v pokutovém území. „Říkal jsem si, že to musím tlačit dolů, protože jsem viděl, že to není jednoduchý balón a neměl bych ho podcenit. Jsem rád, že David potom dal taky gól,“ popisoval po utkání Tischler.

Po dvojitém úderu vedly Pardubice 2:0, ale Brno ve své snaze nepolevilo. „Nezdálo se mi, že by to soupeře úplně zlomilo. Možná jsme se začali trochu bát o výsledek, což se stát nesmí. Ke konci se do šancí dostali a podařilo se jim dát branku. Příště to musíme uhrát lépe,“ řekl Tischler.

Pardubický záložník mluvil o důležitém vítězství. „Když se chceme udržet v lize, tak přesně tyto zápasy proti celkům, které jsou v tabulce dole, jsou v případě vítězství dvakrát tak cenné,“ uvědomuje si.

Aktuální srovnání prvoligových nováčků? Po jedenáctém kole mají Pardubice o dvanáct bodů více než Brno. „Snažíme se vždy připravit tak, abychom ukázali, že jsme ligové mužstvo. Soustředíme se především na nás,“ poznamenal Tischler.