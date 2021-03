Různé okolnosti způsobily změny v sestavě fotbalových Pardubic. Oproti předchozímu duelu v Opavě se změnila hned na pěti místech. Do hry kromě zraněného brankáře Marka Boháče nemohli zasáhnout ani Brazilci Cadu s Ewertonem, jen na střídačce zůstali Jan Jeřábek a Pavel Černý.

„Chtěli jsme to rozběhat a být na hřišti živí. Chtěli jsme trápit soupeře hlavně pohybem, vyplatilo se nám to,“ řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný po utkání s Mladou Boleslaví.

V něm Východočeši dvakrát vedli a nakonec remizovali 2:2. „Předvedli jsme fantastický výkon, hlavně po fyzické stránce. Zápas jsme odběhali a přidali k tomu i fotbalovou kvalitu. Nakonec jsme brali bod, který je zasloužený. Kluci zaslouží obrovskou pochvalu,“ dodal kouč Novotný.

Zajímavý pohled na základní sestavu byl z hlediska věku. Na hřišti v pardubickém dresu chyběli třicátníci. Nejstarším hráčem byl Tomáš Čelůstka, kterému bude třicet v letošním roce. Dalších deset jeho spoluhráčů se vešlo do věkového rozmezí 21 - 24 let. Průměr se snížil na 22,9 let.

„Typologicky to bylo trochu jinak postavené. Jinak jsme zvyklí, že v sestavě máme zkušenost, i dál ji budeme potřebovat. I když nebyli na hřišti, tak nám stejně pomáhali. Můžeme být jen rádi, že jsou s námi,“ přidal svůj pohled záložník Emil Tischler.

Právě on a další čtyři spoluhráči se objevili mezi náhradníky v nominaci českého týmu pro evropský šampionát hráčů do 21 let. Z pardubických fotbalistů tam patří i Jiří Letáček, Filip Čihák, Michal Hlavatý a David Huf.

Brankář Letáček nastoupil v nejvyšší soutěži poprvé od úvodní minuty. „Jirka odchytal výborné utkání. V závěru tam ještě fantastickým zákrokem zabránil brance. I když Mára Boháč podával vynikající výkony, tak jsem věřil, že ho Jirka nahradí. Nezklamal mě,“ poznamenal Novotný.

Základní sestava Pardubic a věkový průměr



23. kolo, Opava – Pardubice: Boháč – Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek – Tischler, Hlavatý, Solil, Ewerton – P. Černý. Průměr: 26,5 let.



24. kolo, Pardubice – Mladá Boleslav: Letáček – Surzyn, Čihák, Toml, T. Čelůstka – Solil, Hlavatý – Tischler, Kostka, Pfeifer – Huf . Průměr: 22,9 let.