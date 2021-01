Jít do pražské Slavie, nebo pokračovat v dresu FK Pardubice? Dvaatřicetiletý brankář Marek Boháč začátkem roku řešil nabídku z Edenu. K týmu posledního mistra se nakonec nepřipojil, s Pardubicemi prodloužil kontrakt do června 2023.

Jaké byly první dny tohoto roku, kdy se vaše jméno začalo spojovat se Slavií?

Byly hodně divoké. Něco podobného se stalo před rokem, kdy jsem řešil Sokolov a Pardubice. Teď to byly znovu Pardubice a Slavia. Potvrdit její zájem můžu. Měl jsem nabídku, nakonec to dopadlo takhle. Všem říkám, že to bylo rozhodování mezi dobrým a lepším. Nemohlo to skončit tak, že bych nebyl spokojený. Naopak, jsem maximálně spokojený.

Jak jste zpočátku reagoval, když se Slavia ozvala?

To je přece fantastické. Ukázalo se, jaká práce se tady v Pardubicích dělá. Na podzim jsem z toho sice nejvíc vystřelil já a ještě někteří hráči, ale právě týmový výkon vynese nějaké jednotlivce. Je to samozřejmě uznání práce i mých výkonů, ale především celého týmu.

Mluvil jste přímo i s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským?

Komunikoval jsem hlavně se Štěpánem Kolářem (bývalý brankář Bohemians či Žižkova, nyní trenér gólmanů Slavie), ale s panem Trpišovským jsem taky chvilku mluvil. Byla tam lákadla a pozitiva, kdybych do Slavie šel. Bylo to extrémně těžké.

S trenérem Trpišovským už jste se navíc potkali dříve na Žižkově, že?

Znám pana Trpišovského dlouho, pamatuji si, když na Žižkově dělal asistenta. Taky jsem chodil chytat na tehdejší farmu v Měcholupech, kde byl hlavním trenérem. I to bylo jedno z lákadel. Když potom trénoval Žižkov, tak jsem začínal chytat ve druhé lize jako jednička. Už tehdy to v kabině fungovalo, vlastně jako nyní v Pardubicích. Nešel bych někam, kde bych nevěděl, jak to tam funguje. Rád na to vzpomínám, s dvojicí Trpišovský a Kolář jsem už tehdy nasbíral spoustu zkušeností.

Slavia vás chtěla na hostování do konce sezony?

Těch možností bylo víc, různě se to měnilo. Řešilo se to asi čtyři dny, je těžké to zkrátit do pár vět. Ale ano, i hostování bylo ve hře.

Ve Slavii jste působil v mládežnických týmech. Jaký máte vztah ke klubu z Edenu?

Samozřejmě určitý vztah mám, byl jsem tam pět let v dorostu a v B-týmu dospělých. Znám kluky, s kterými jsem byl i na Žižkově. Zápasy se Slavií jsou pro mě speciální, to bylo další lákadlo.

Co tedy bylo nakonec klíčové při vašem rozhodování?

Jak jsem říkal, bylo toho hodně. Nelze říct pouze jednu věc, podle které bych se rozhodoval.

Mezi lákadla předpokládám patřil boj o titul či souboj s anglickým Leicesterem v Evropské lize…

Na straně Slavie samozřejmě byla hra o titul, podívání se do Evropy a třeba i nějaká možnost si zachytat za Slavii, protože bude mít spoustu zápasů. Bylo možné, že bych se do brány podíval, kdyby si Ondra Kolář potřeboval odpočinout a tak dále. Na druhou stranu jsem v Pardubicích chytal dobře na podzim. Dá se očekávat, že budu mít větší vytížení, už to tady znám. Bylo toho na obou stranách hodně.

Jak se k celé situaci postavil pardubický klub, který vám nabídl novou smlouvu?

Pardubice mě chtěly udržet, nechtěly mě pustit. Daří se nám, jsme pátí, to je fantastické. Sezona bude dlouhá, je odehráno teprve čtrnáct zápasů. Jaro bývá specifické, tam už jde opravdu do tuhého. Bude to náročné, sezonu chceme samozřejmě dokončit co nejlépe.

Novou smlouvu tak vnímáte jakou určitou perspektivu, že se tady s týmem můžete někam posouvat?

Rozhodně. Jednak jsem rád, že jsem takovou nabídku dostal a že tady se mnou jsou asi spokojení. Perspektiva to určitě je. Bavíme se o tom už od doby, co jsem přišel. Vše směřovalo k tomu, že chceme postoupit do ligy. Teď jsme vedení tak, že tam nejsme jen na rok, ale aby se z Pardubic stal plnohodnotný účastník první ligy. Budu dělat maximum, abych Pardubicím v tomto pomohl.

Zimní pauza je netradičně hodně krátká. Vyhlížíte už příští víkend, kdy FORTUNA:LIGA opět začne?

Je to opravdu zvláštní. Říkali jsme si, že ještě 25. prosince jsme byli unavení po zápase. Za týden už se zase začínalo trénovat. Je to fičák, ale minimálně pro mě i příjemné. Zápasy jsou gró toho fotbalu. Doufám, že terény budou v pohodě. Všichni se na to těšíme, v zápasech se hráč posouvá a zlepšuje.