Sedm podzimních zápasů v pražském azylu vyneslo Pardubicím vždy nějaký bodový zisk. Až na startu nového roku skončila dlouhá domácí série bez prohry. Východočeši ve vršovickém Ďolíčku podlehli jihočeskému Dynamu 0:2.

„Tentokrát nám fotbal ukázal trochu odvrácenou tvář. Myslím, že jsme neodehráli špatné utkání, kluci podali velice bojovný výkon. Měli jsme smůlu, že jsme nevstřelili branku,“ řekl po utkání pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Do duelu 15. kola FORTUNA:LIGY vstoupil ligový nováček bez zraněného kapitána Jana Jeřábka. Naopak nechyběl uzdravený Pavel Černý, jenž jako první prověřil brankáře Drobného.

To nejzásadnější se odehrálo až v závěru první půle. Hosté se dostali do vedení ve 41. minutě, kdy skóroval Benjamin Čolič z penalty. Ke střetu Surzyna a Nováka se rozhodčí vrátili na upozornění VARU a nařídili pokutový kop.

„Kluci mluvili o útočném faulu, nejdřív jsme vůbec nevěděli, co se zkoumá. Nakonec z toho vznikla penalta,“ uvedl Novotný.

Jihočeši se dostali do vedení. „Neviděl jsem tu situaci, byl jsem od ní daleko. Údajně tam byl faul na Nováka, Čolič penaltu proměnil chladnokrevně,“ popisoval David Horejš, trenér Českých Budějovic. Potom ještě Čavoš trefil břevno.

Pardubice o přestávce dvakrát vystřídaly, na hřiště se dostala brazilská dvojice Cadu a Ewreton. „Změnili jsme rozestavení s tím, že budeme víc aktivní. Začátek se nám poměrně povedl, neuznaný gól Budějovic pak zápas rozkouskoval,“ poznamenal Novotný.

Jihočeši totiž vstřelili druhou branku v 58. minutě, ale po dalším zásahu od videa zásah Alvira neplatil. Akci předcházel faul na pardubického Šejvla.

Pardubičtí se snažili o vyrovnání, v 83. minutě ovšem skončila střela Surzyna jen na tyči. „V závěru jsme tlačili a dostali se do dobrých šancí. Stříleli Huf nebo Surzyn, nedostali jsme to až do branky. Škoda, příležitosti jsme na srovnání měli. V závěru jsme inkasovali podruhé, takový je někdy fotbal,“ dodal trenér.

Hráči Dynama pak využili jeden z brejků, když Marko Alvir uspěl sám proti Boháčovi. „Jsem rád, že vstup do této části sezony se nám povedl. Náš výkon snesl přísnější měřítka. Možná až na prvních dvacet minut, potom jsme hráli dobře. Dokázali jsme vyhrát s velice silným soupeřem,“ doplnil kouč Horejš.

Pardubice - České Budějovice 0:2

Fakta – branky: 41. Čolič z penalty, 87. Alvir. Rozhodčí: Klíma – Paták, Kubr. ŽK: Tischler - Čolič. Bez diváků. Poločas: 0:1.

FK Pardubice: Boháč – Surzyn, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Čihák (46. Cadu) – Tischler, Hlavatý, Solil (79. Petráň), Pfeifer (46. Ewerton) – P. Černý (56. Huf).

SK Dynamo České Budějovice: Drobný – Čolič, Talovierov, Králik, P. Novák – Čavoš, Javorek, Havelka (84. Valenta), Alvir – Mršič (89. Skovajsa), Brandner (71. Jánošík).