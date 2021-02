Tři góly už za Pardubice vstřelil na jaře v druholigové soutěži, teď přidal brazilský fotbalista Cadu svůj první zásah ve FORTUNA:LIZE. Byl tříbodový. Fotbalisté Pardubic díky jeho trefě vyhráli v Teplicích 1:0.

„Jsem velmi šťastný. Nejen proto, že jsem dal gól, ale protože jsme tento velmi důležitý zápas proti těžkému soupeři na obtížném terénu zvládli za tři body,“ uvedl Cadu po utkání.

Třiadvacetiletý záložník, který v Pardubicích působí už rok, platí za univerzála. Tentokrát nastoupil na levém kraji záložní řady. Při zakončení si poradil skvěle. Převzal míč od Michala Hlavatého a přesnou střelou nedal brankáři Čtvrtečkovi šanci. „Zakončení má dobré, povedlo se mu to. Gól mu dodá chuť i do dalších zápasů,“ poznamenal trenér Jaroslav Novotný.

„Jelikož jsem pravák, tak si můžu míč navádět do středu a střílet, což mi vyhovuje. Ale je mi vlastně jedno, na jaké straně hraji, především jsem rád, že mi trenér dává šanci nastoupit do zápasu,“ přidal svůj pohled Cadu, který v české nejvyšší soutěži skóroval poprvé.

„Čekal jsem na tuto chvíli dlouho, ale věřím, že vše má svůj důvod. Doufám, že teď budu góly dávat častěji a touto cestou pomáhat našemu týmu,“ dodal Brazilec.

Jen podzim nestačí

V Teplicích pomohl k výhře, která Pardubice posunula na sedmé místo. V ročníku Východočeši získali již 28 bodů. Nic jiného než slova o udržení první ligy z jejich tábora ovšem stále neuslyšíte.

„Řešíme hlavně to, abychom se zachránili. Víme, že nám nestačí body, které jsme uhráli na podzim. Jsme rádi, že jsme na jaře přidali další. V každém dalším utkání chceme být úspěšní a hlavně podat dobrý výkon,“ uvažuje trenér Novotný.

To nepřekvapuje. Pardubice se chtějí držet toho, co funguje. „Je fajn vidět, že tým dobře šlape. Jak hráčský kádr, tak lidi okolo. Přenesli jsme si to z druhé ligy, tým má bojovného ducha, snad to bude pokračovat i dál,“ řekl záložník Michal Hlavatý.